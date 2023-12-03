В Архангельской области появились вакансии для ихтиопатологов и шоколатье

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области за весь 2023 год и выяснили, кому работодатели предлагали самые высокие зарплаты, а также какие самые необычные профессии и вакансии появились за 12 месяцев.

По итогам за год в Архангельской области было открыто порядка 1 900 вакансий, предлагающих заработную плату от 185 000 рублей и выше – это на 186% больше, чем в 2022 году.

Чаще всего такую зарплату сегодня предлагают водителям (25% от всех вакансий с доходом свыше 185 000 рублей), машинистам (7,8%) и менеджерам по продажам (6,9%). Причем интересно, что по сравнению с 2022 годом менеджеры по продажам и работе с клиентами обогнали водителей по динамике зарплат: в 2022 году абсолютными лидерами по число «дорогих» вакансий были именно менеджеры. За год число вакансий с высокой зарплатой для менеджеров выросло на 128%, а для врачей на 74%.

Кроме того, в топ профессий с наибольшим количеством высокооплачиваемых вакансий также вошли сварщики (6,7% от всего объема вакансий, что на 168% больше, чем в 2022). Но наибольший рост количества «дорогих» вакансий зафиксирован для водителей (скачок в 11 раз) и машинистов (рост числа вакансий с высокой зарплатой в 3,5 раз год к году).

Топ необычных и редких вакансий 2023 года в Архангельской области возглавляют сразу несколько вариантов работы:

Достаточно редкая вакансия – ихтиопатолог, которому необходимо уметь искусственно воспроизводить водные биологические ресурсы для зарыбления естественных водоёмов. Ему готовы платить от 42 000 руб. до вычета налогов и предоставить полный социальный пакет.

Искали в городе и составителя поездок, работодатель предлагал зарплату от 76 000 ₽ на руки.

И ещё одна творческая профессия – шоколатье, которому готовы платить до 70 000 рублей на руки.

Водолазу предлагали зарплату до 150 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/83184727

Аппаратчику сепарирования предлагали зарплату от 40 000 ₽ на руки. Его искали для ведения процесса отделения эмульсий, суспензий, жидкости и газовой смеси, твердых продуктов на сепараторах различной конструкции, https://spb.hh.ru/vacancy/83196545

(фото с http://aquacultura.org)



