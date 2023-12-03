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В Архангельской области появились вакансии для ихтиопатологов и шоколатье

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области за весь 2023 год и выяснили, кому работодатели предлагали самые высокие зарплаты, а также какие самые необычные профессии и вакансии появились за 12 месяцев. 

По итогам за год в Архангельской области было открыто порядка 1 900 вакансий, предлагающих заработную плату от 185 000 рублей и выше – это на 186% больше, чем в 2022 году. 

Чаще всего такую зарплату сегодня предлагают водителям (25% от всех вакансий с доходом свыше 185 000 рублей), машинистам (7,8%) и менеджерам по продажам (6,9%). Причем интересно, что по сравнению с 2022 годом менеджеры по продажам и работе с клиентами обогнали водителей по динамике зарплат: в 2022 году абсолютными лидерами по число «дорогих» вакансий были именно менеджеры. За год число вакансий с высокой зарплатой для менеджеров выросло на 128%, а для врачей на 74%. 

Кроме того, в топ профессий с наибольшим количеством высокооплачиваемых вакансий также вошли сварщики (6,7% от всего объема вакансий, что на 168% больше, чем в 2022). Но наибольший рост количества «дорогих» вакансий зафиксирован для водителей (скачок в 11 раз) и машинистов (рост числа вакансий с высокой зарплатой в 3,5 раз год к году). 

Топ необычных и редких вакансий 2023 года в Архангельской области возглавляют сразу несколько вариантов работы: 

  • Достаточно редкая вакансия – ихтиопатолог, которому необходимо уметь искусственно воспроизводить водные биологические ресурсы для зарыбления естественных водоёмов. Ему готовы платить от 42 000 руб. до вычета налогов и предоставить полный социальный пакет.
  • Искали в городе и составителя поездок, работодатель предлагал зарплату от 76 000 ₽ на руки.
  • И ещё одна творческая профессия – шоколатье, которому готовы платить до 70 000 рублей на руки. 
  • Водолазу предлагали зарплату до 150 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/83184727 
  • Аппаратчику сепарирования предлагали зарплату от 40 000 ₽ на руки. Его искали для ведения процесса отделения эмульсий, суспензий, жидкости и газовой смеси, твердых продуктов на сепараторах различной конструкции, https://spb.hh.ru/vacancy/83196545

(фото с http://aquacultura.org)  


28 декабрь 07:59 | : Экономика

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