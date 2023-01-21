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Хорошие зарплаты в Архангельской области подскочили до 150 000 рублей

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии января и начала февраля в Архангельской области и выяснила, кому работодатели предлагают самую высокую зарплату. 

С начала 2023 года в Архангельской области было открыто более 400 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 000 рублей и выше – это на 139% больше, чем в декабре 2022 года. 

Чаще всего такую зарплату сегодня предлагают менеджерам по продажам (26% от всех вакансий с доходом свыше 155 000 рублей), программистам (13%), агентам по недвижимости (5%), руководителям отделом продаж (4%), водителям (4%), инженерам-конструкторам (3%), курьерам (2%), аналитикам и программистам (1%). 

Компании, которые готовы предлагать зарплаты от 150 000 рублей и выше, в Архангельской области как правило работают в отраслях «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21% новых рабочих мест с высокой зарплатой с начала года), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (9%), «Розничная торговля» (6%), «Энергетика», (6%), «Лесная промышленность, деревообработка», (5%) и «Промышленное оборудование» (4%).   

Топ вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Архангельской области:

 

16 февраль 09:15 | : Экономика

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