Группа Аквилон расселяет аварийные дома в Северодвинске

Напомним, что в прошлом году администрация Северодвинска провела первый в регионе аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории. Победителем стала Группа Аквилон, с которой подписан муниципальный контракт.

Речь идет о территории квартала 102 в «старом» городе, ограниченном улицами Тургенева – Чехова - Гайдара и Трудовым переулком. На общих собраниях жители домов, расположенных в квартале проголосовали за его включение в программу комплексного развития.

В течение года после заключения договора с муниципалитетом застройщик за свой счет должен расселить 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек.

В настоящее время Группой Аквилон завершено расселение 60% квартир. Их жильцы получили достойную денежную компенсацию и уже приобрели новое жилье.

- Переговоры с застройщиком – Группой Аквилон – прошли хорошо, на дружеской доверительной волне. Я очень довольна таким отношением, подходом к людям. Полученная компенсация вполне устроила. На неё мы уже приобрели квартиру на вторичном рынке. Хочу ещё раз поблагодарить компанию за отношение! - рассказала Любовь Коковина.



- В наше время, когда царствует выгода, а о человеке зачастую просто забывают, замечательно, что есть такая компания, как Группа Аквилон. Там работают очень грамотные специалисты, которые обстоятельно всё рассказали, показали, предложили. А ещё очень душевные и доброжелательные люди. Получили достойную компенсацию, которой хватило на вполне приличную, уютную квартиру. Спасибо Группе Аквилон за поддержку! – поделилась Ольга Левадная.

Только после завершения расселения домов застройщик получит в аренду земельный участок, площадью 1,62 га. На нем будет построен новый 5-этажный жилой комплекс общей площадью 25 тыс. кв. м. Сам дом займет только 32% территории участка, остальное отводится под комплексное благоустройство. Оно включает в себя закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Предусматривается большая наземная стоянка на 167 машиномест.

Участок обеспечен необходимыми мощностями и инженерными сетями для подключения в тепло-, электро-, водоснабжению и канализации. Территория обладает развитой социальной инфраструктурой, в шаговой доступности в 5-7 минутах находятся три детсада №27 «Сказка», №49 «Белоснежка», №62 «Родничок». В 100 м расположена средняя школа №16, в пешеходной доступности – средняя школа №12. Рядом находятся детская поликлиника №1 и Северодвинская городская больница №1.

- Мы планируем продолжить участие в программах комплексного развития территорий в Северодвинске и Архангельске. Те участки, которые муниципалитеты планируют выставлять на аукционы, предусматривают большой объем расселения аварийного и ветхого жилья. Это серьезная финансовая и социальная нагрузка, но мы готовы ее нести. У Группы Аквилон есть большой опыт участия в программе развития застроенных территорий в Архангельске. Все аварийные дома были расселены в предусмотренные законом сроки, все жители получили новое жилье, либо денежную компенсацию, - пояснил председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Напомним, что в рамках масштабных и приоритетных региональных инвестпроектов, а также программ развития застроенных территорий и комплексного развития территорийц, а также реставрации объектов культурного наследия крупнейшая строительная компания передаст Архангельской области квартиры для детей-сирот, построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд. рублей.

В Северодвинске по областному закону «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в рамках масштабного инвестпроекта в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир) в ЖК «Аквилон NEO» для предоставления по договорам социального найма детям-сиротам и жителям аварийных домов. По масштабному инвестпроекту в квартале 100 в Северодвинске компания построит и передаст безвозмездно муниципалитету детский сад на 140 мест и общедоступный парк площадью 2,5 га с берегоукреплением озера Театрального. В рамках строительства ЖК «АквилОnline» по соглашению с администрацией компания благоустроит привокзальную площадь.

В ближайшее время состоится еще один аукцион на комплексное развитие территории в границах ул. Торцева, Полярной, Советской и пр. Ленина. На участке площадью в 3,95 га предполагается в три этапа расселить за счет застройщика 6 ветхих аварийных домов 1939-40 годов постройки площадью 4,1 тыс. кв. м и выкупить здание кафе на ул. Полярной 4а. Кроме того по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» будут расселены дома на ул. Торцева, 45 и на ул. Советская, 42Б.

На месте расселенных домов возможно строительство нового жилого комплекса площадью 28,9 тыс. кв. м. Он займет только 21% территории участка. Остальное отводится под комплексное благоустройство.



