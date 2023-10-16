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Разнорабочим платят больше всего в Котласе и Коряжме

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала уровень предлагаемых зарплат в вакансиях разнорабочих в крупнейших городах Архангельской области и выяснила, где этим специалистам предлагают наиболее высокий уровень дохода. В анализ попали города, где с начала года было открыто не менее 100 вакансий разнорабочих. 

Лидерами среди местных городов стали Котлас и Коряжма – в этих городах медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях разнорабочих в 2023 году составила 80 000 руб. На втором месте оказался Архангельск (60 724 руб.), на третьем – Вельск и Северодвинск (по 50 000 руб.), на четвертом – Новодвинск (31 000 руб.), на пятом – Мирный (30 000 руб.). 

За январь-ноябрь 2023 года спрос на разнорабочих в городах Архангельской области вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил уровень в 8 900 тысяч вакансий. Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Автобизнес», «Энергетика», «Розничная торговля», а также «Лесная промышленность». В каждом втором предложении о работе опыт от соискателя не требуется. 22% вакансий разнорабочих предполагают вахтовую занятость. 

Добавим, что разнорабочие относятся к дефицитным специалистам: на одну такую вакансию в регионе приходится в среднем 3 резюме, что говорит об острой нехватке кадров. 


07 декабрь 08:12 | : Экономика

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