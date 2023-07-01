В Архангельской области резко вырос спрос на дорожных рабочих

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от компаний из отрасли дорожного строительства. Выяснилось, что за последние три года спрос на персонал со стороны этих работодателей в России вырос в полтора раза.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», во II квартале 2023 года компании из отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное» открыли более 46 тысяч вакансий по всей России. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выросли и средние предлагаемые в отрасли зарплаты: с 75,9 тыс. руб. во II квартале 2020 года до 109,2 тыс. руб. во II квартале 2023 года.

В Архангельской области спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году вырос сразу на 102% по сравнению с 2021 годом (то есть, более чем в два раза). Диапазон зарплат увеличился с 68 966 - 103 448 в 2021 году до 91 954 - 172 414 рублей в 2023.

Сегодня лидерами по количеству вакансий в отрасли дорожного строительства являются Москва (14% вакансий), Красноярский край (11%), Санкт-Петербург (6%), а также Республика Башкортостан и Свердловская область (по 4%). 43% вакансий в отрасли дорожного строительства предполагают работу вахтовым методом. В каждой второй вакансии (55%) требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, в каждой третьей (33%) – от 3 до 6 лет.

Чаще всего работодатели находятся в поисках машинистов (11% вакансий), водителей (9%), прорабов (7%), инженеров ПТО (6%), разнорабочих (5%). Также существенная часть вакансий приходится на инженеров-конструкторов и сварщиков (по 4%), на геодезистов, электромонтажников и монтажников (по 3%).

«Показательно, что все перечисленные специалисты сегодня находятся в дефиците. Так, на одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего приходится менее двух активных резюме. Кстати, именно машинистам и сварщика предлагают наиболее высокую в отрасли заработную плату – в среднем около 150 тыс. руб.», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

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