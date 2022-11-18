Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области растет число вакансий с ежедневными выплатами

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, как часто работодатели Архангельской области готовы предложить своим сотрудникам ежедневную оплату.

В 2022 году в России было открыто более 30 000 вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в два раза больше, чем в 2021 году. На Архангельскую область приходится 1% рабочих мест с возможностью выплаты ежедневной зарплаты, что превышает на 21% показатели 2021 года. 

Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – это сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% - на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих. 

Как правило, работу с ежедневными выплатами предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (50%). В 91% случаев опыт работы не требуется. 70% вакансий связаны с частичной занятостью.   

Также опрос hh.ru, проведенный среди трудящихся в СЗФО и в том числе Архангельской области, показал, что лишь 5% местных жителей хотели бы получать зарплату каждый день. 19% предпочитают еженедельные выплаты, 53% - раз в две недели, 10% - раз в месяц. Еще 13% сообщили, что периодичность выплаты зарплаты для них не имеет значения. Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%), рабочий персонал (6%) и специалисты автобизнеса (5%).  

Топ актуальных вакансий с ежедневными выплатами, Архангельская область: 

01 февраль 08:49 | : Экономика

Главные новости


На фронте без перемен. Бахмут. Советская власть в США. И другие вести из Северной Области
В начале славных дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (12)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20