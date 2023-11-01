На ЦНКС Архангельска начался второй этап реконструкции

Вычистить от иловых отложений ранее затопленную часть станции, восстановить железобетонные конструкции, заменить всасывающие и напорные линии — эти работы предстоит сделать специалистам РВК-Архангельск в ближайшие несколько месяцев на центральной насосно-канализационной станции (ЦНКС). Кроме этого, чтобы полностью закончить реконструкцию ЦНКС, необходимо установить в приемном отделении трубопроводы взмучивания осадка, а в машинном – еще три новых насоса, заменить трансформаторы.

«По итогам первого этапа реконструкции протестировали в рабочем режиме два новых насоса и автоматику. Все работает отлично! Производительность каждого насоса составляет 1200 м3 в час. Такой мощности хватает с запасом на весь объем стоков, которые сегодня принимает Центральная канализационно-насосная станция», - рассказал начальник ЦНКС РВК-Архангельск Вячеслав Насекин.

Очистка от иловых отложений ведется способом размывания осадков хозфекальной канализации с помощью специализированной техники – илососа. Под большим напором воды грязь размывается, захватывается илососом и вывозится на Центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК).

«Мы уже две недели чистим приемное отделение станции. Работаем круглосуточно. Сейчас выполнено 50% от всего объема очистки. Ежедневно наш илосос делает по пять рейсов на ЦОСК, это 30-40 кубометров ила каждый день, порядка пятисот в общей сложности. Планируем, что всю станцию мы вычистим до 10 декабря», - рассказал руководитель подрядной организации «Русдом» Сергей Баканов.

Параллельно очистке специалисты работают над устройством фундамента для установки трех новых насосов – до конца 2023 года насосные агрегаты должны занять предназначенные им места.

Все работы снаружи завершены. Здание станции полностью отремонтировано, на нем появился логотип компании «Росводоканал Архангельск», перед ЦНКС на месте раскопки уложен новый асфальт, возводится забор.

Последние пять лет станция работала на пределе своих возможностей. На момент передачи объекта в концессию в 2018 году технологические помещения – машинное и приемное – были соединены и затоплены. Обслуживать такую станцию было практически невозможно, ее производительность снизилась до критических отметок.

Все работы по новому этапу реконструкции ЦНКС планируется завершить до апреля, чтобы в паводковый период работать в штатном режиме уже полностью на новом оборудовании.