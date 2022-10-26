В Архангельской области дефицит педиатров на фоне низкой зарплаты

В ноябре в России отмечают День педиатра. Специально к празднику Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала ситуацию с вакансиями и резюме этих специалистов.
За январь-ноябрь в России было открыто 12,6 тыс. вакансий педиатров. Чаще всего детских врачей искали в Московской области (9%), Москве (8%), Краснодарском крае (6%), Новосибирской области и Санкт-Петербурге (по 5%). На Архангельскую область приходится около 1% от всех вакансий педиатров.
На одну вакансию врача-педиатра в России приходится всего 0,5 резюме – что говорит об остром дефиците этих специалистов. В Архангельской области также наблюдается значительная нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится всего 0,2 резюме. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными.
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях педиатров составляет 54 589 рублей по России и 50 000 рублей по Архангельской области. В то же время сами соискатели рассчитывают в среднем на 71 435 рублей и на 60 000 рублей соответственно.
67% вакансий педиатров подходят врачам без опыта работы, в 22% требуется опыт от одного года, в остальных случаях – от трех лет.
Топ-6 вакансий для педиатров в Архангельской области:
Врач-педиатр участковый, до 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72339102