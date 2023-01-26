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В Архангельске стоматологам предлагают отличную зарплату

В феврале в России отмечают профессиональный праздник - международный день стоматолога.  Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как изменился спрос на этих специалистов за 2022 год, а также сколько им готовы платить работодатели. 

За 2022 год в стране было открыто 29,1 тысяча вакансий для врачей-стоматологов, при этом чаще всего таких специалистов искали работодатели в Москве (25% от всего объема вакансий для стоматологов за указанный период), Санкт-Петербурге (14%), Московской области (7%), Краснодарском крае (6%) и Свердловской области (3%). 

В регионах СЗФО за весь 2022 год требовалось почти 5 000 стоматологов, что на 21% больше, чем за весь 2021 год. В Архангельской области спрос на стоматологов по итогам 2022 года превысил 72%. В целом же по стране за год спрос на стоматологов вырос на 8% (в 2022 году относительно 2021). 

Наиболее высокие зарплаты, по данным сервиса «Люди в цифрах», предлагают стоматологам-ортопедам, диапазон зарплат для них составил 91 954 - 229 885 рублей, далее следуют стоматологи-хирурги (70 000 - 200 000 руб.), стоматологи-ортодонты (68 966 - 172 414 руб.) и стоматологи- терапевты (60 000 - 150 000 руб.).

В данный момент самую высокую зарплату в сфере стоматологии в Архангельской области предлагают врачу-стоматологу детскому  до 117 000 руб. 

(фото с https://doctor-r.ru/dental) 

18 февраль 09:09 | : Экономика

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