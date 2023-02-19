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В Поморье максимальная зарплата сварщика достигла 166 тыс. рублей

В 2023 году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 18%. Наиболее высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Республике Башкортостан – с января по май 2023 здесь было открыто 5,4% от всех вакансий для сварщиков в России. На втором и третьем местах – Челябинская и Свердловская области (по 5%). 

 Из регионов СЗФО в топ-15 попал Петербург (6 место по стране по спросу на сварщиков). При этом в целом на Северо-Западе страны с начала года работодателям потребовалось более 3 300 сварщиков. Это на 109% больше, чем в январе-мае 2022 года. На Архангельскую область приходится порядка 5% вакансий для сварщиков в СЗФО. В данном случае спрос на этих специалистов в Архангельской области растёт: +125% новых вакансий по сравнению с прошлым годом

 Медианная предлагаемая зарплата для сварщиков в России в этом году достигла 75 тысяч рублей, однако, во всех регионах страны максимальные зарплатные предложения для них превышают 100 тысяч рублей. 

 В регионах СЗФО на самые высокие зарплаты могут рассчитывать сварщики из Республики Коми (до 198 000 рублей), Калининградской области (до 172 000) и Мурманской области (до 169 000). В Архангельской области сварщик может заработать до 166 000 рублей.   

 Какие зарплаты предлагают сварщикам в регионах Северо-Западного ФО, 2023 год, данные сервиса "Люди в цифрах"

 

Санкт-Петербург

74 000 - 114 943

Вологодская область

70 000 - 143 999

Ленинградская область

70 000 - 134 483

Мурманская область

80 000 - 169 540

Архангельская область

68 966 - 166 000

Псковская область

81 845 - 137 931

Новгородская область

80 460 - 147 126

Республика Карелия

66 379 - 146 552

Калининградская область

49 569 - 172 414

Республика Коми

109 080 - 198 851

 

Одна из причин высокого уровня зарплат для сварщиков – большая доля вахтовых вакансий, на них приходится 41% от всех предложений о работе для них, причем за год количество вакансий с «вахтой» выросло на 7%. Кроме того, работодатели предпочитают нанимать опытных специалистов – 66% вакансий предполагают наличие у кандидатов опыта от 1 до 3 лет, еще 25% - от 3 до 6 лет, 1% - более 6 лет. И только 7% предложений доступны для кандидатов без опыта.  

01 июнь 09:28 | : Экономика

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