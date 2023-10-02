Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бывших заключенных пытаются внедрить в строительную отрасль Поморья

УФСИН России по Архангельской области и СРО "Союз профессиональных строителей"  региона заключили  соглашение о сотрудничестве по оказанию содействия лицам, освобождающимся из мест лишения свободы. 

Документ подписали заместитель начальника областного УФСИН Дмитрий Ошуков и исполнительный директор организации  Андрей Бессерт. Все мероприятия данного договора  будут реализовываться  в рамках Федерального закона "О пробации в РФ", действие которого вступает в силу с января следующего года. Согласно его требованиям предполагается создание полноценной системы ресоциализации бывших осужденных, частью которой является оказание им помощи в трудоустройстве. В основе подписанного соглашения этому уделено самое пристальное внимание. 

Как отметил заместитель начальника УФСИН Поморья Дмитрий Ошуков, служба пробации будет направлена на поддержку людей, преступивших закон. Им помогут в бытовом и трудовом устройстве, а также окажут максимальную социальную помощь.

- Обязанности по сопровождению освободившихся из исправительных учреждений  возложат на сотрудников  уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН, - отмечает Дмитрий Иванович. - По запросу гражданина будет составляться индивидуальная программа, в которой пропишут все действия по оказанию ему помощи. Наши специалисты для решения задач по социализации будут взаимодействовать с многочисленными службами, организациями и ведомствами. Подписание данного соглашения - это хорошая возможность в решении вопроса  их трудоустройства. 

По оценке специалистов сегодня в регионе имеется потребность в кадрах на стройках. В строительной сфере связующим звеном между заявителями и потенциальными работодателями будет именно "Союз профессиональных строителей". Стоит отметить, что дирекция архангельских СРО стала одной из первых в стране, принявшей участие в выстраивании системы пробации.

 

17 ноябрь 12:13 | : Экономика

Главные новости


Не жалея сил и костного мозга. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Меландово. Путь из прошлого…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (187)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20