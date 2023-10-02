Бывших заключенных пытаются внедрить в строительную отрасль Поморья

УФСИН России по Архангельской области и СРО "Союз профессиональных строителей" региона заключили соглашение о сотрудничестве по оказанию содействия лицам, освобождающимся из мест лишения свободы.

Документ подписали заместитель начальника областного УФСИН Дмитрий Ошуков и исполнительный директор организации Андрей Бессерт. Все мероприятия данного договора будут реализовываться в рамках Федерального закона "О пробации в РФ", действие которого вступает в силу с января следующего года. Согласно его требованиям предполагается создание полноценной системы ресоциализации бывших осужденных, частью которой является оказание им помощи в трудоустройстве. В основе подписанного соглашения этому уделено самое пристальное внимание.

Как отметил заместитель начальника УФСИН Поморья Дмитрий Ошуков, служба пробации будет направлена на поддержку людей, преступивших закон. Им помогут в бытовом и трудовом устройстве, а также окажут максимальную социальную помощь.

- Обязанности по сопровождению освободившихся из исправительных учреждений возложат на сотрудников уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН, - отмечает Дмитрий Иванович. - По запросу гражданина будет составляться индивидуальная программа, в которой пропишут все действия по оказанию ему помощи. Наши специалисты для решения задач по социализации будут взаимодействовать с многочисленными службами, организациями и ведомствами. Подписание данного соглашения - это хорошая возможность в решении вопроса их трудоустройства.

По оценке специалистов сегодня в регионе имеется потребность в кадрах на стройках. В строительной сфере связующим звеном между заявителями и потенциальными работодателями будет именно "Союз профессиональных строителей". Стоит отметить, что дирекция архангельских СРО стала одной из первых в стране, принявшей участие в выстраивании системы пробации.