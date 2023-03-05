Союз строителей рассчитывает на помощь архангельских осужденных

Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов и советник исполнительного директора Союза профессиональных строителей Дмитрий Дорофеев подписали соглашение о сотрудничестве.

Основной целью документа станет реализация мероприятий по созданию рабочих мест для осужденных на базе имущества компаний в Архангельске. Предполагается, что таким образом удастся обеспечить отбывание наказание в виде принудительных работ 300 осужденных. На сегодняшний день в УФСИН России по Архангельской области действует шесть участков, функционирующих как исправительные центры, в которых отбывают наказание 260 человек.

В уголовно-исполнительной системе активно решаются вопросы по расширению сети исправцентров в субъектах Российской Федерации. Данная задача является одним из направлений государственной политики и общей задачей, стоящей как перед территориальными органами ФСИН России, так и органами государственной власти регионов. Согласно Концепции развития УИС необходимо увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам к концу 2024 года до 100 тысяч человек.