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Союз строителей рассчитывает на помощь архангельских осужденных

Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов и советник  исполнительного директора Союза профессиональных строителей Дмитрий Дорофеев подписали соглашение о сотрудничестве.

 Основной целью документа станет реализация мероприятий по созданию рабочих мест для осужденных на базе имущества компаний в Архангельске. Предполагается, что таким образом удастся обеспечить отбывание наказание в виде принудительных работ 300 осужденных. На сегодняшний день  в УФСИН России по Архангельской области действует шесть участков, функционирующих как исправительные центры, в которых отбывают наказание 260 человек.

 В уголовно-исполнительной системе активно решаются вопросы по расширению сети исправцентров в субъектах Российской Федерации. Данная задача является одним из направлений государственной политики и общей задачей, стоящей как перед территориальными органами ФСИН России, так и органами государственной власти регионов.  Согласно Концепции развития УИС необходимо увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам к концу 2024 года до 100 тысяч человек.

 

21 март 12:46 | : Экономика

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