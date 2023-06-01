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Архангельское УФСИН применяет формы наказания, альтернативные лишению свободы

Введенные в 2017 году принудительные работы стали альтернативой лишению свободы. Ежегодно количество осужденных к такой мере наказания значительно увеличивается, не является исключением и Поморье. Сотрудниками УФСИН России по Архангельской области постоянно проводится работа по созданию мест для отбывания наказания осужденных к принудительным работам. 

Расширение сети исправительных центров предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы России  до 2030 года.  Планы по созданию таких учреждений связаны с  гуманизацией уголовной системы наказания, чтобы осужденные за нетяжкие преступления имели возможность отбыть наказание без изоляции от общества. Данная  работа проводится в соответствии с решением Совета безопасности РФ и в ней задействованы не только сотрудники службы исполнения наказаний, но и представители органов государственной власти субъекта, коммерческие структуры и другие  заинтересованные в этом вопросе организации.  

В Архангельской области значительно увеличивается количество лиц, которым  принудительные работы назначены по приговору суда.  За первое полугодие 2023 года число осужденных данной категории выросло в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом и составило 223 человека.   В настоящее время на территории региона действуют шесть участков с возможностью размещения  412 осужденных к принудительным работам, два - в Плесецком округе при ИК-21 ОУХД, один – в Котласе при ИК-4, два  – в столице Поморья при КП-3  и ИК-1 и один – в Коношском районе при ИК-28 ОУХД.   Причем три из них открыты на базе имущества работодателей в рамках государственно-частного партнерства. 

- Мы обсуждаем с разными работодателями тему занятости на их предприятиях осужденных к принудительным работам, и у некоторых есть заинтересованность  привлекать  таких граждан для трудоустройства, - отмечает заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков. -  В свою очередь граждане получают возможность трудиться по специальности, получать зарплату и не выпадать из социума в период  отбытия назначенного им наказания.

В настоящее время прорабатывается вопрос о создании новых участков в Архангельске по соглашению с Союзом профессиональных строителей по подписанному ранее соглашению и в Вельске с одной из коммерческих компаний. Стоит отметить, что по поручению Президента  России к концу 2024 года в РФ необходимо создать порядка 100 тысяч мест для отбытия принудительных работ, что позволит значительно уменьшить число лиц в местах лишения свободы.  

02 август 11:30 | : Будни

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