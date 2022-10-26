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На улицы Архангельска дружно выйдут осужденные с шанцевым инструментом

В Поморье готовится к открытию еще один  изолированный участок, функционирующий как исправительный центр. В учреждении с лимитом наполнения 92 человека будут отбывать наказание мужчины, которым судом назначено наказание в виде принудительных работ. 

Вопросы  организации вновь создаваемого УФИЦа и трудоустройство осужденных данной категории обсудили на рабочей встрече при главе  городского округа "Город Архангельск" Дмитрии Мореве.  В ней приняли участие заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов, начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, УФСИН Дмитрий Ошуков, а также  представители городской мэрии. 

До конца 2022 года на территории региона необходимо увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам до 400. Работа по расширению сети исправительных центров является общей задачей, поставленной президентом страны, для органов власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов уголовно-исполнительной системы. Сотрудники УФСИН России по Архангельской области проводят данную работу во взаимодействии с представителями регионального правительства и муниципалитетов, бизнес-структур, работодателями. 

Изолированный участок, функционирующий как исправительный центр, будет создан при исправительной колонии №1 архангельского УФСИН. Первые осужденные сюда будут переведены в январе следующего года и сразу же приступят к работе. Сейчас в общежитии, где  планируется их проживание, проводятся  внутренние  отделочные работы, создаются все условия для  содержания. Отбывающие наказание будут трудоустроены во вновь созданном в Архангельске МКУ "Чистый город" и займутся уборкой городских территорий общего пользования.  В настоящее время со всеми главами округов проведены рабочие встречи, на которых им поставлена задача об  определении территорий  и передаче их в ведение "Чистого города", который и будет заниматься их содержанием.

Сегодня в регионе уже действуют четыре участка, где  размещаются  осужденные к принудительным работам: два  при ИК-21 в Плесецком округе, один при ИК-4 в Котласе и еще один при колонии-поселении №3 в столице Поморья на базе имущества организации. В них  находятся  260 человек, которые осуждены за преступления небольшой и средней тяжести.  Отбывающие наказание трудоустроены на объектах уголовно-исполнительной системы, а также в сторонних организациях, это и судоремонтная отрасль, и предприятия по деревообработке древесины, и мебельное производство. Кроме того в п. Североонежске уже более трех лет осужденные  успешно   работают в сфере городского и коммунально-бытового хозяйства. 

Такой вид наказания,  как принудительные работы, в судебной практике применяется в настоящее всё более активно, и количество осужденных данной категории год от года будет только увеличиваться. Главной целью данного наказания является исправление и ресоциализация осужденных через привлечение к труду, что позволяет гражданам обеспечивать себя, а также возмещать вред, причиненный совершенными преступлениями.

-  Данный способ наказания предоставляет возможность осужденным социально адаптироваться к жизни вне пределов исправительных учреждений и своим трудом приносить пользу обществу, - отметил  заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов. 

24 ноябрь 12:45 | : Будни

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