На улицы Архангельска дружно выйдут осужденные с шанцевым инструментом

В Поморье готовится к открытию еще один изолированный участок, функционирующий как исправительный центр. В учреждении с лимитом наполнения 92 человека будут отбывать наказание мужчины, которым судом назначено наказание в виде принудительных работ.
Вопросы организации вновь создаваемого УФИЦа и трудоустройство осужденных данной категории обсудили на рабочей встрече при главе городского округа "Город Архангельск" Дмитрии Мореве. В ней приняли участие заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов, начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, УФСИН Дмитрий Ошуков, а также представители городской мэрии.
До конца 2022 года на территории региона необходимо увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам до 400. Работа по расширению сети исправительных центров является общей задачей, поставленной президентом страны, для органов власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов уголовно-исполнительной системы. Сотрудники УФСИН России по Архангельской области проводят данную работу во взаимодействии с представителями регионального правительства и муниципалитетов, бизнес-структур, работодателями.
Изолированный участок, функционирующий как исправительный центр, будет создан при исправительной колонии №1 архангельского УФСИН. Первые осужденные сюда будут переведены в январе следующего года и сразу же приступят к работе. Сейчас в общежитии, где планируется их проживание, проводятся внутренние отделочные работы, создаются все условия для содержания. Отбывающие наказание будут трудоустроены во вновь созданном в Архангельске МКУ "Чистый город" и займутся уборкой городских территорий общего пользования. В настоящее время со всеми главами округов проведены рабочие встречи, на которых им поставлена задача об определении территорий и передаче их в ведение "Чистого города", который и будет заниматься их содержанием.
Сегодня в регионе уже действуют четыре участка, где размещаются осужденные к принудительным работам: два при ИК-21 в Плесецком округе, один при ИК-4 в Котласе и еще один при колонии-поселении №3 в столице Поморья на базе имущества организации. В них находятся 260 человек, которые осуждены за преступления небольшой и средней тяжести. Отбывающие наказание трудоустроены на объектах уголовно-исполнительной системы, а также в сторонних организациях, это и судоремонтная отрасль, и предприятия по деревообработке древесины, и мебельное производство. Кроме того в п. Североонежске уже более трех лет осужденные успешно работают в сфере городского и коммунально-бытового хозяйства.
Такой вид наказания, как принудительные работы, в судебной практике применяется в настоящее всё более активно, и количество осужденных данной категории год от года будет только увеличиваться. Главной целью данного наказания является исправление и ресоциализация осужденных через привлечение к труду, что позволяет гражданам обеспечивать себя, а также возмещать вред, причиненный совершенными преступлениями.
- Данный способ наказания предоставляет возможность осужденным социально адаптироваться к жизни вне пределов исправительных учреждений и своим трудом приносить пользу обществу, - отметил заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов.