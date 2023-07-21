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В Архангельской области растет спрос на специалистов со средним образованием

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда в Архангельской области и выяснили, как за год изменился спрос на специалистов со средне-специальным образованием, какие условия им предлагают и сколько готовы платить. 

Несмотря на стереотип о “непрестижности” среднего образования, люди с рабочими профессиями - одни из самых востребованных сотрудников в регионе. На сферу «Рабочий персонал» приходится 22% всех открытых вакансий от всего объема новых рабочих мест за последние 30 дней. 

Сейчас в Архангельской области на hh.ru открыто около 1140 вакансий для представителей рабочих профессий. Из них 96% подходят для специалистов со средне-профессиональным образованием. С начала года спрос на сотрудников в этой области вырос на 85%, а год к году востребованности в кадрах у местного бизнеса составляет +42% новых рабочих мест по сравнению с 2022. В Архангельской области чаще всего ищут работников со средним образованием на должности сервисных инженеров, автослесарей, автомехаников, слесарей, сантехников, кладовщиков. Также в ТОП-10 самых востребованных рабочих специалистов вошли операторы производственной линии, электромонтажники, машинисты, токари и сварщики.

При этом сфера рабочего персонала в регионе испытывает сильнейший кадровый голод. На одну вакансию сейчас приходится лишь 2,3 резюме, что говорит о сильном дефиците кадров. 

В среднем местные компании готовы платить рабочим от 59 400 руб. в месяц. Это на 9 000 рублей больше, чем год назад. Соискатели в свою очередь ожидают зарплату не менее 60 600 руб. За год уровень желаемого дохода увеличился на 10 000 руб. Чтобы сделать условия для работников более привлекательными, местные работодатели чаще всего включают в них возможности карьерного роста, обучения, повышения квалификации, ДМС. Для вахтовых сотрудников предлагают оплачиваемые проезд, питание и проживание, предоставление общежития иногородним, корпоративные и социальные программы. 

Рейтинг актуальных вакансий для рабочих специалистов в Архангельской области с самой высокой зарплатой:

(фото с https://ctcmetar.ru

01 ноябрь 08:30 | : Экономика

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