Архангельский бизнес задыхается от нехватки производственных кадров

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда Архангельской области и выяснили, как за год изменилось количество вакансий для работников производств, какие специалисты наиболее востребованы и сколько им готовы платить.

Востребованность

Рабочие различных производств - одни из самых востребованных сотрудников в Архангельской области. На сферу «Производство, сервисное обслуживание» приходится 13% всех открытых вакансий от всего объема новых рабочих мест за последние 30 дней.

Сейчас в Архангельской области на hh.ru открыто более 650 вакансий для представителей производственных профессий. Если сравнивать востребованность в данных специалистах у местного бизнеса с 2022 годом, то показатели достаточно ярко выраженные: +13% новых рабочих мест. В свою очередь за месяц же спрос на сотрудников в сфере производства в регионе также вырос: на 5,1% за последние 30 дней.

Работники на производстве – также одни из самых дефицитных сотрудников на рынке труда Архангельской области. На одну вакансию в этой сфере приходится в среднем 3 резюме, что говорит о выраженном дефиците кадров. Напомним, что комфортное значение для рынка 5-9 резюме на вакансию – в этом случае и работодателям есть, из кого выбирать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за вакансии.

Зарплаты

По данным, в среднем местные компании готовы платить сотрудником сферы производства около 60 000 рублей в месяц. По сравнению с осенью 2022 года медианная зарплата в вакансиях для местных производственников в регионе выросла на 8 800 рублей. При этом жители Архангельской области хотят получать на 10 000 рублей больше - 70 000 рублей. За год их «аппетиты» также увеличились на 10 000 рублей, в прошлом году средней ожидаемой зарплатой были 60 000 рублей.

Рейтинг вакансий сферы производства в Архангельской области с самой высокой зарплатой:

Электромонтер ОПС, от 186 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/88092894

Машинист экскаватора, до 216 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/88389034

Сварщик, от 172 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/88681462

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 5 разряда, до 244 572 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/88050726

Инженер АСУ, от 275 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/85089281

Инженер по бурению, до 410 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/87517470

Слесарь-ремонтник, до 240 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/87649987

(фото с https://flagman-news.ru)