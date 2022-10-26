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Жители Архангельской области ищут работу активнее москвичей и петербуржцев

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию на рынке труда Архангельской области в ноябре. 

 Архангелогородцы продолжают активно вести себя на рынке труда: за последний месяц местные соискатели стали почти на 4% чаще искать работу и подработку. При этом по сравнению с прошлым годом спрос на работу среди трудящихся Архангельской области тоже вырос: +14,1% год к году. В свою очередь местные работодатели не сильно увеличили число вакансий за месяц, всего на 0,8%, а по сравнению с осенью 2021 года наблюдается сокращение числа предложений о работе (-14,6%).  

 По динамике спроса на новую работу и подработку среди соискателей Архангельская область сейчас занимает 7 место в стране. В лидерах – Камчатский край (+12% новых резюме за месяц), Магаданская область (+9,6%), Ненецкий АО (+8,8%), Мурманская область (+4,3%), Карелия (+4,2%), Якутия (+3,9%). 

 На данный момент наиболее активно ищут работу архангелогородцы, имеющие опыт в сфере «Туризм, гостиницы и рестораны», в медицинской сфере. Кроме того, часто выходят на рынок в Архангельской области административный персонал, офис-менеджеры, начинающие специалисты и студенты, а также специалисты сферы продаж, представители сферы «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», и бухгалтеры. 

 «В то же время, количество вакансий за последний месяц увеличилось всего на 0,8%, а в годовом выражение число предложений о работе в Архангельской области уменьшилось на 14,6%. При этом несмотря на общий замедленный рост числа новых рабочих мест работодатели из ряда сфер продолжают активный поиск и набор персонала. Так, сильнее всего местные работодатели нуждаются в новых специалистах по страхованию (только за месяц спрос на данных специалистов в области составляет 23%), специалистах по безопасности (+22%), юристах (+17,9%) и специалистах сферы автобизнес (17,4%). Есть спрос на банковских служащих, топ-менеджеров, врачей и младший медперсонал», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

 Добавим, что в целом по России количество вакансий за месяц сократилось на 1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – на 12%.

24 ноябрь 08:16 | : Экономика

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