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РВК-Архангельск прокладывает новые сети на площади у Михаило-Архангельского собора

Новый участок канализационного коллектора диаметром 630 мм и длиной 600 м прокладывают от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Розы Люксембург. Труба укладывается в специальном футляре диаметром 1000 мм для повышения надежности эксплуатации. Специалисты РВК-Архангельск работают по современным технологиям - методом горизонтально-направленного бурения и без перекрытия движения по площади. В конце октября запланировано переключиться со старых на вновь построенные участки.

 На время проведения работ с 4 октября для движения транспорта перекрыт участок ул. Выучейского от пр. Чумбарова-Лучинского до набережной Северной Двины. Также до 16 октября закрыт для движения транспорта участок ул. Иоанна Кронштадтского в районе между домом на пр. Троицкий, 10 и площадью у дворца спорта.

 «Мы просим жителей проявить терпение и надеемся на понимание. Сейчас в этом районе города выполняется большой объем работ по перекладке инженерных сетей, он требует времени. На данном участке будет заменено около 2 км труб», - отметил директор департамента городского хозяйства Алексей Ганущенко.

 Замена участка канализационного коллектора  имеет принципиальное значение не только для реализации проекта масштабной реновации одной из главных площадей столицы Поморья, но и в целом для модернизации и обеспечения надежной работы всего водопроводно-канализационного хозяйства областного центра.

 «Мы уже реконструировали напорную сеть канализации от дома №3 на Троицком проспекте вдоль набережной Северной Двины до пересечения с улицей Выучейского. Две новые ветки трубопровода диаметром 250 мм из современного высокопрочного материала длиной 360 м проложены в специальных футлярах для защиты конструкций от коррозии и механических повреждений. Обновлены приёмные камеры и построены новые колодцы», - рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

 

06 октябрь 10:26 | : Экономика

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