"ЭкоИнтегратор" организует в Архангельске образцовую контейнерную площадку

Сотрудники регоператора делают ее сами. Задача – показать управляющим компаниям и органам местного самоуправления, которые ответственны за оборудование мест накопления ТКО, какой должна быть контейнерная площадка.

Параметры мест накопления ТКО установлены СанПиН, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и правилами благоустройства муниципального образования, однако на деле им соответствуют лишь единичные конструкции. В идеале площадка должна соответствовать требованиям законодательства и основным характеристикам: удобство в использовании жителями, соответствие техническим особенностям спецтехники, сохранение чистоты во дворе, долговечность и прочность.

Особенность площадки, которую строит регоператор – специальный отсек для КГО. Его разместили отдельно от контейнеров, чтобы крупногабаритные отходы было удобно захватывать ломовозом, не нанося вреда основной конструкции.

«Первое, на что обратили внимание, – размеры отсека для КГО. Он спокойно вмещает и диван, и шкаф. Все конструкции выполнены из толстого металла – для прочности. Саму площадку мы решили обшить деревом – так она смотрится эстетичнее, а в случае повреждения доску легко заменить. Она рассчитана на два контейнера и будет иметь крышу. Все для удобства жителей и сохранения уюта и чистоты во дворе», – рассказывает старший специалист по учету контейнерного парка регоператора «ЭкоИнтегратор» Евгений Каркавцев.

Установка площадки запланирована в октябре.