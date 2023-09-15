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"ЭкоИнтегратор" организует в Архангельске образцовую контейнерную площадку

Сотрудники регоператора делают ее сами. Задача – показать управляющим компаниям и органам местного самоуправления, которые ответственны за оборудование мест накопления ТКО, какой должна быть контейнерная площадка. 

Параметры мест накопления ТКО установлены СанПиН, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и правилами благоустройства муниципального образования, однако на деле им соответствуют лишь единичные конструкции. В идеале площадка должна соответствовать требованиям законодательства и основным характеристикам: удобство в использовании жителями, соответствие техническим особенностям спецтехники, сохранение чистоты во дворе, долговечность и прочность. 

Особенность площадки, которую строит регоператор – специальный отсек для КГО. Его разместили отдельно от контейнеров, чтобы крупногабаритные отходы было удобно захватывать ломовозом, не нанося вреда основной конструкции.

«Первое, на что обратили внимание, – размеры отсека для КГО. Он спокойно вмещает и диван, и шкаф. Все конструкции выполнены из толстого металла – для прочности. Саму площадку мы решили обшить деревом – так она смотрится эстетичнее, а в случае повреждения доску легко заменить.  Она рассчитана на два контейнера и будет иметь крышу. Все для удобства жителей и сохранения уюта и чистоты во дворе», – рассказывает старший специалист по учету контейнерного парка регоператора «ЭкоИнтегратор» Евгений Каркавцев. 

Установка площадки запланирована в октябре.

15 сентябрь 14:32 | : Экономика

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