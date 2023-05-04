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"ЭкоИнтегратор" проводит в Северодвинске обновление контейнерного парка

200 контейнеров для раздельного накопления отходов дополнительно установит регоператор в Северодвинске.

 Региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоИнтегратор» продолжает развивать культуру раздельного сбора и накопления отходов в Архангельской области. С этой целью ведется установка контейнеров для сухих отходов – 200 новых баков появится в Северодвинске уже в ближайшее время.

 Распознать контейнеры для раздельного накопления отходов легко – они отличаются синим цветом и специальной наклейкой «сухие отходы» и подходят для бумаги, картона, пластика, металла и стекла.

«Северодвинск – лидер в регионе по сортировке отходов в Архангельской области. И у жителей есть запрос на создание инфраструктуры для РНО. Поэтому еще в конце прошлого года мы запланировали на 2023 год установку 200 синих контейнеров для так называемого сухого мусора, который впоследствии отправится на переработку. А сейчас перешли к этапу реализации. Первые 42 бака появятся в городе уже в ближайшие дни. Мы надеемся, что примеру Северодвинска последуют жители других районов области и начнут сортировать отходы у себя дома», - отметил заместитель генерального директора регоператора «ЭкоИнтегратор» по производству и коммерческой деятельности Александр Шинкарев.

 Расширение сети контейнеров РНО является частью стратегии «ЭкоИнтегратора» по поэтапному развитию системы обращения с ТКО в регионе. Установка синих баков позволит жителям Северодвинска увеличить объемы полезных фракций, которые после сортировки и переработки станут новыми полезными вещами.

 Региональный оператор работает в тесном сотрудничестве с Администрацией города Северодвинска для получения дополнительной информации о местах установки, чтобы продолжить работу. Список адресов еще формируется, поэтому у северодвинцев есть возможность установить контейнеры в своем дворе – для этого нужно обратиться в управляющую компанию.

08 июль 11:09 | : Экономика

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