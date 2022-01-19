В Архангельской области продолжает расти спрос на рабочие профессии

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в Архангельской области и выяснили, что в регионе продолжается рост спрос на рабочих на протяжение вот уже пяти месяцев 2023 года и сентябрь не стал исключением.
В целом по стране рост на рабочих по сравнению с началом осени 2022 года составляет +61,8%. На данный момент у местного бизнеса, ищущего сотрудников в сфере «Рабочий персонал» наиболее высока потребность в водителях, операторах call-центров, курьерах, разнорабочих, сварщиках, электромонтажниках, слесарях, грузчиках.
Возрастающий спрос на персонал наблюдается абсолютно во всех регионах СЗФО, но наиболее ярко востребованность в новых рабочих в начале осени зафиксирована в Калининградской области (+104% по сравнению в осенью 2022 года), а также в Ленобласти (+94,9%). В Архангельской области спрос на рабочих по итогам за август вырос на 38%.
Наблюдается также и рост предлагаемых зарплат в вакансиях для рабочих. Так, в Архангельской области работодатели, ищущие сотрудников в сфере «Рабочий персонал» за год подняли предлагаемую зарплату с 72 904 до 79 277 рублей. В целом по России зарплаты в вакансиях для рабочих выросли с 59 798 до 89 769 рублей.
Регион
Динамика вакансий за год, сфера «Рабочий персонал»
Средняя предлагаемая зарплата, в руб.
2023
2022
разница за год
Архангельская область
37,1%
79 277 ₽
72 904 ₽
6 373 ₽
Калининградская область
104,8%
56 838 ₽
42 413 ₽
14 425 ₽
Ленинградская область
94,9%
80 861 ₽
55 426 ₽
25 435 ₽
Мурманская область
41,7%
74 907 ₽
52 369 ₽
22 538 ₽
Новгородская область
66,6%
94 717 ₽
59 396 ₽
35 321 ₽
Псковская область
58,8%
75 608 ₽
47 048 ₽
28 560 ₽
Республика Карелия
42,9%
68 819 ₽
59 520 ₽
9 299 ₽
Республика Коми
51,2%
73 424 ₽
73 362 ₽
63 ₽
Санкт-Петербург
68,2%
70 000 ₽
59 834 ₽
10 166 ₽
Вологодская область
56,3%
96 928 ₽
69 787 ₽
27 140 ₽
Россия
61,8%
89 769 ₽
59 798 ₽
29 971 ₽
(фото с https://ekolog.org/2022/01/19/obuchenie-rabochim-professiyam/rabochie-professii-1/