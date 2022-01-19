В Архангельской области продолжает расти спрос на рабочие профессии

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в Архангельской области и выяснили, что в регионе продолжается рост спрос на рабочих на протяжение вот уже пяти месяцев 2023 года и сентябрь не стал исключением.

В целом по стране рост на рабочих по сравнению с началом осени 2022 года составляет +61,8%. На данный момент у местного бизнеса, ищущего сотрудников в сфере «Рабочий персонал» наиболее высока потребность в водителях, операторах call-центров, курьерах, разнорабочих, сварщиках, электромонтажниках, слесарях, грузчиках.

Возрастающий спрос на персонал наблюдается абсолютно во всех регионах СЗФО, но наиболее ярко востребованность в новых рабочих в начале осени зафиксирована в Калининградской области (+104% по сравнению в осенью 2022 года), а также в Ленобласти (+94,9%). В Архангельской области спрос на рабочих по итогам за август вырос на 38%.

Наблюдается также и рост предлагаемых зарплат в вакансиях для рабочих. Так, в Архангельской области работодатели, ищущие сотрудников в сфере «Рабочий персонал» за год подняли предлагаемую зарплату с 72 904 до 79 277 рублей. В целом по России зарплаты в вакансиях для рабочих выросли с 59 798 до 89 769 рублей.

Регион Динамика вакансий за год, сфера «Рабочий персонал»

Средняя предлагаемая зарплата, в руб. 2023 2022 разница за год Архангельская область 37,1% 79 277 ₽ 72 904 ₽ 6 373 ₽ Калининградская область 104,8% 56 838 ₽ 42 413 ₽ 14 425 ₽ Ленинградская область 94,9% 80 861 ₽ 55 426 ₽ 25 435 ₽ Мурманская область 41,7% 74 907 ₽ 52 369 ₽ 22 538 ₽ Новгородская область 66,6% 94 717 ₽ 59 396 ₽ 35 321 ₽ Псковская область 58,8% 75 608 ₽ 47 048 ₽ 28 560 ₽ Республика Карелия 42,9% 68 819 ₽ 59 520 ₽ 9 299 ₽ Республика Коми 51,2% 73 424 ₽ 73 362 ₽ 63 ₽ Санкт-Петербург 68,2% 70 000 ₽ 59 834 ₽ 10 166 ₽ Вологодская область 56,3% 96 928 ₽ 69 787 ₽ 27 140 ₽

Россия 61,8%

89 769 ₽ 59 798 ₽ 29 971 ₽

(фото с https://ekolog.org/2022/01/19/obuchenie-rabochim-professiyam/rabochie-professii-1/



