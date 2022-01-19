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В Архангельской области продолжает расти спрос на рабочие профессии

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в Архангельской области и выяснили, что в регионе продолжается рост спрос на рабочих на протяжение вот уже пяти месяцев 2023 года и сентябрь не стал исключением.

 

В целом по стране рост на рабочих по сравнению с началом осени 2022 года составляет +61,8%. На данный момент у местного бизнеса, ищущего сотрудников в сфере «Рабочий персонал» наиболее высока потребность в водителях, операторах call-центров, курьерах, разнорабочих, сварщиках, электромонтажниках, слесарях, грузчиках.

Возрастающий спрос на персонал наблюдается абсолютно во всех регионах СЗФО, но наиболее ярко востребованность в новых рабочих в начале осени зафиксирована в Калининградской области (+104% по сравнению в осенью 2022 года), а также в Ленобласти (+94,9%). В Архангельской области спрос на рабочих по итогам за август вырос на 38%.  

 Наблюдается также и рост предлагаемых зарплат в вакансиях для рабочих. Так, в Архангельской области работодатели, ищущие сотрудников в сфере «Рабочий персонал» за год подняли предлагаемую зарплату с 72 904 до 79 277 рублей. В целом по России зарплаты в вакансиях для рабочих выросли с 59 798 до 89 769 рублей. 

 

Регион 

Динамика вакансий за год, сфера «Рабочий персонал»


Средняя предлагаемая зарплата, в руб.

2023

2022

разница за год

Архангельская область

37,1%

79 277 ₽

72 904 ₽

6 373 ₽

Калининградская область

104,8%

56 838 ₽

42 413 ₽

14 425 ₽

Ленинградская область

94,9%

80 861 ₽

55 426 ₽

25 435 ₽

Мурманская область

41,7%

74 907 ₽

52 369 ₽

22 538 ₽

Новгородская область

66,6%

94 717 ₽

59 396 ₽

35 321 ₽

Псковская область

58,8%

75 608 ₽

47 048 ₽

28 560 ₽

Республика Карелия

42,9%

68 819 ₽

59 520 ₽

9 299 ₽

Республика Коми

51,2%

73 424 ₽

73 362 ₽

63 ₽

Санкт-Петербург

68,2%

70 000 ₽

59 834 ₽

10 166 ₽

Вологодская область

56,3%

 

96 928 ₽

69 787 ₽

27 140 ₽


Россия

61,8%


89 769 ₽

59 798 ₽

29 971 ₽

 

(фото с https://ekolog.org/2022/01/19/obuchenie-rabochim-professiyam/rabochie-professii-1/


12 сентябрь 07:57 | : Экономика

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