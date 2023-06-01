В Архангельской области мощно вырос спрос на официантов

Востребованность официантов сегодня вышла на новый уровень — заведения питания, пережив пандемический кризис, открываются и расширяются, а значит, и спрос на работников растёт. На данный момент на hh.ru опубликовано более 100 000 вакансий для официантов по всей стране.

В регионах СЗФО за последний месяц работодатели искали более 1800 официантов. Это на 41% больше, чем в июле 2022. Лидерами по спросу на официантов в июле стали Петербург (81% вакансий), Калининградская и Ленинградская область. При это за лето сильнее всего спрос на официантов вырос у компаний из Новгородской области (+118% новых вакансий по сравнению с летом 2022 года). Высок спрос на официантов в Архангельской области (+80% новых рабочих мест), в Коми (+60%). В Мурманской рост спрос на официантов +58%. Бизнес Псковской области открыл для официантов на 50% больше вакансий, чем прошлым летом, в Карелии потребность в этих специалистах выросла на +47%.

При этом одни из самых высоких зарплат обещают официантам в Ленобласти (до 103 000 рублей).

регион средний доход официанта, в руб. доля вакансий от всего объема по СЗФО прирост числа вакансий для официантов за год Санкт-Петербург 57 471 - 97 701 81% 41% Калининградская область 34 483 - 57 471 5% 35% Ленинградская область 63 218 - 103 448 4% 15% Архангельская область 33 546 - 53 161 3% 80% Республика Карелия 34 483 - 74 713 2% 47% Псковская область 28 736 - 68 966 1% 50% Новгородская область 32 241 - 64 483 1% 118% Мурманская область 48 851 - 68 966 1% 58% Республика Коми 34 483 - 40 230 0,5% 60%

С места в карьеру

Чаще всего в официанты идёт молодёжь от 14 до 30. И этому есть простое объяснение: такую работу легко совмещать с учёбой или другой, нестабильной или проектной деятельностью. Благодаря работе официантом можно оплачивать обучение или аренду квартиры, а в определённый момент начать движение по своей специальности. Однако и внутри отрасли можно вырулить на крутой карьерный трек. Например, вырасти до менеджера, управляющего рестораном или даже целой сетью. Но такой поворот может потребовать наличия допобразования, которое при трудоустройстве требуется не всегда. Подойдёт как профильное (организация обслуживания в общественном питании или ресторанный бизнес), так и смежное (гостиничное дело, а также всё, что связано с поварским искусством).

Возраст не тётка

Вопреки стереотипам, профессия официанта отнюдь не привилегия молодых. Например, в Петербурге и других регионах СЗФО есть рестораны, в которых шанс получить работу выше у соискателей 25+. Причём плюс значительный! Причина такого подхода — в статусной клиентуре, среди которой много самодостаточных и успешных людей. В этих заведениях каждый официант — эксперт в блюдах из меню. Смены по 12 часов дают о себе знать. В первые дни неопытный сотрудник будет падать от усталости, а его ноги и руки — почти реально отваливаться.

Терпение и труд

Большинство работодателей не ждут от соискателей наличия опыта работы — берутся обучить тонкостям ремесла на месте. Но нужно держать в голове, что заведения в центре города или из гида «Мишлен» могут внести опыт в обязательные требования. А плюс к нему — знание стандартов сервиса и этикета (никаких «здрасьте» или «бокальчик»), навыки активных продаж в ресторанном бизнесе, работа с кассой R-Keeper, разговорный английский и т. п.

Если условия трудоустройства непосильные, начинать можно с более бюджетных заведений и впоследствии уже с полученным багажом знаний двигаться дальше. Но и здесь не без нюансов: одни работодатели не рассматривают резюме без фотографий, другие ждут «милых официантов, чья улыбка украсила бы лучшие журналы», третьи просят избегать «признаков современности» (яркие волосы, экстравагантные причёски, длинные ногти ярких цветов, тату и пирсинг на заметных местах тела, агрессивный макияж и т. п.). Поэтому важно внимательно читать текст вакансии.