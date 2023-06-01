В Архангельской области упал спрос на педагогов и воспитателей

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала спрос на персонал в Архангельской области за последние 30 дней. Так, в регионе было открыто на 38% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения – в целом по России год к году рост спроса на новых работников составил 57%.

Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в регионе выросло в профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес» (+170% новых рабочих мест), «Стратегия, инвестиции» (+125%), «Административный персонал» (+90%), «Домашний персонал» (+83%).

Падение спроса коснулось лишь 2 профессиональных сфер: в Архангельской области стало меньше вакансий для учителей и специалистов сферы образования (-45%) и для врачей (-3%).

«Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Самой востребованной у работодателей Архангельской области остается сфера продаж и обслуживания клиентов (26%), также в топе рабочий персонал – 20% вакансий, открытых в регионе в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Еще 16% вакансий – это сфера розничной торговли, по 11% – «Медицина и фармацевтика, а также «Транспорт, логистика» 9% – «Домашний персонал».



