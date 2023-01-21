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У архангельского бизнеса падает потребность в работниках

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги на рынке труда Архангельской области за январь и начало февраля. Спрос на новый персонал в регионе упал на 3,2% по сравнению с декабрьскими показателями 2022 года.  

Количество активных вакансий и спрос на работников за последнее время наиболее в Архангельской области заметно выросло в профессиональных сферах «Искусство и масс-медиа» (сразу +48,3%), «Туризм» (+35,8%), «Маркетинг, реклама, PR» (+25,9%), «Добыча сырья» (+22,1%) и «Красота и спорт» (+21,5%). Также вырос спрос на специалистов по безопасности (+21,1% новых вакансий за последние недели), государственных служащих (+17,6%) и бухгалтеров (+16,6%). 

«Рынок труда, в том числе, региональный, восстанавливается: бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной по ряду сфер, несмотря на то что в целом в регионе небольшое падение числа вакансий за последний месяц. В Архангельской области из 28 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников значительно вырос в 14. В других 14 сферах мы наблюдаем сокращение числа вакансий по сравнению с концом 2022 года», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад

Среди сфер, показавших негативную динамику за последнее время, особенно выделяются «Закупки», где спрос упал сразу на 27%, а также «Информационные технологии», где падение достигло 19%, и «Консультирование», где вакансий стало меньше на 9,2%. 

Как изменился спрос на представителей разных профессий в Архангельской области?

Профсфера

 

Динамика вакансий в начале 2023 года по сравнению концом 2022

Искусство, развлечения, масс-медиа

48,3%

Туризм, гостиницы, рестораны

35,8%

Маркетинг, реклама, PR

25,9%

Добыча сырья

22,1%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

21,5%

Безопасность

21,1%

Государственная служба, некоммерческие организации

17,6%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

16,6%

Управление персоналом, тренинги

13,3%

Страхование

8,7%

Медицина, фармацевтика

8,6%

Автомобильный бизнес

6,2%

Банки, инвестиции, лизинг

1,5%

Юристы

0,1%

Транспорт, логистика

-0,1%

Наука, образование

-2,7%

Производство

-2,8%

Домашний персонал

-4,4%

Административный персонал

-4,7%

Строительство, недвижимость

-5,2%

Начало карьеры, студенты

-7,4%

Рабочий персонал

-7,6%

Инсталляция и сервис

-7,8%

Продажи

-8,7%

Высший менеджмент

-8,8%

Консультирование

-9,2%

Информационные технологии, интернет, телеком

-19,0%

 

16 февраль 08:18 | : Экономика

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