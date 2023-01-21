У архангельского бизнеса падает потребность в работниках

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги на рынке труда Архангельской области за январь и начало февраля. Спрос на новый персонал в регионе упал на 3,2% по сравнению с декабрьскими показателями 2022 года.
Количество активных вакансий и спрос на работников за последнее время наиболее в Архангельской области заметно выросло в профессиональных сферах «Искусство и масс-медиа» (сразу +48,3%), «Туризм» (+35,8%), «Маркетинг, реклама, PR» (+25,9%), «Добыча сырья» (+22,1%) и «Красота и спорт» (+21,5%). Также вырос спрос на специалистов по безопасности (+21,1% новых вакансий за последние недели), государственных служащих (+17,6%) и бухгалтеров (+16,6%).
«Рынок труда, в том числе, региональный, восстанавливается: бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной по ряду сфер, несмотря на то что в целом в регионе небольшое падение числа вакансий за последний месяц. В Архангельской области из 28 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников значительно вырос в 14. В других 14 сферах мы наблюдаем сокращение числа вакансий по сравнению с концом 2022 года», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Среди сфер, показавших негативную динамику за последнее время, особенно выделяются «Закупки», где спрос упал сразу на 27%, а также «Информационные технологии», где падение достигло 19%, и «Консультирование», где вакансий стало меньше на 9,2%.
Как изменился спрос на представителей разных профессий в Архангельской области?
Профсфера
Динамика вакансий в начале 2023 года по сравнению концом 2022
Искусство, развлечения, масс-медиа
48,3%
Туризм, гостиницы, рестораны
35,8%
Маркетинг, реклама, PR
25,9%
Добыча сырья
22,1%
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
21,5%
Безопасность
21,1%
Государственная служба, некоммерческие организации
17,6%
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
16,6%
Управление персоналом, тренинги
13,3%
Страхование
8,7%
Медицина, фармацевтика
8,6%
Автомобильный бизнес
6,2%
Банки, инвестиции, лизинг
1,5%
Юристы
0,1%
Транспорт, логистика
-0,1%
Наука, образование
-2,7%
Производство
-2,8%
Домашний персонал
-4,4%
Административный персонал
-4,7%
Строительство, недвижимость
-5,2%
Начало карьеры, студенты
-7,4%
Рабочий персонал
-7,6%
Инсталляция и сервис
-7,8%
Продажи
-8,7%
Высший менеджмент
-8,8%
Консультирование
-9,2%
Информационные технологии, интернет, телеком
-19,0%