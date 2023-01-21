У архангельского бизнеса падает потребность в работниках

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги на рынке труда Архангельской области за январь и начало февраля. Спрос на новый персонал в регионе упал на 3,2% по сравнению с декабрьскими показателями 2022 года.

Количество активных вакансий и спрос на работников за последнее время наиболее в Архангельской области заметно выросло в профессиональных сферах «Искусство и масс-медиа» (сразу +48,3%), «Туризм» (+35,8%), «Маркетинг, реклама, PR» (+25,9%), «Добыча сырья» (+22,1%) и «Красота и спорт» (+21,5%). Также вырос спрос на специалистов по безопасности (+21,1% новых вакансий за последние недели), государственных служащих (+17,6%) и бухгалтеров (+16,6%).

«Рынок труда, в том числе, региональный, восстанавливается: бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной по ряду сфер, несмотря на то что в целом в регионе небольшое падение числа вакансий за последний месяц. В Архангельской области из 28 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников значительно вырос в 14. В других 14 сферах мы наблюдаем сокращение числа вакансий по сравнению с концом 2022 года», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Среди сфер, показавших негативную динамику за последнее время, особенно выделяются «Закупки», где спрос упал сразу на 27%, а также «Информационные технологии», где падение достигло 19%, и «Консультирование», где вакансий стало меньше на 9,2%.

Как изменился спрос на представителей разных профессий в Архангельской области?