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Аэропорт "Архангельск" объясняет, как улететь во время реконструкции ВПП

Об организации авиатранспортного сообщения в период реконструкции аэропорта Архангельск

 С 01 мая по 30 ноября 2023 запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома Архангельск (Талаги), в этой связи для организации авиатранспортного обеспечения жителей и гостей Архангельской области проводятся комплексные мероприятия.

Авиаперевозки будут организованы из/в аэропорт Васьково, в котором:
- будет дооборудован дополнительными быстровозводимыми конструкциями терминал для обслуживания пассажиров и выдачи багажа,
- будет организована перевозка пассажиров автобусными экспрессами от Морского речного вокзала Архангельск до/из аэропорта.

 Сейчас проводятся сертификационные мероприятия по приведению аэродрома Архангельск (Васьково) в соответствие требованиям Федеральных авиационных правил для осуществления обслуживания воздушных судов пассажировместимостью более 20 пассажиров.

 Планируется, что в период реконструкции будут выполнять полеты авиакомпании «Сибирь», «Ютэйр», «Северсталь» и «Руслайн». В среднем ожидается до 25 регулярных рейсов в сутки: в Москву, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Мурманск, Казань, Екатеринбург и Сыктывкар

Вопрос авиатранспортного обеспечения жителей и гостей Архангельской области на период реконструкции аэродрома Талаги (Архангельск) находится на контроле Росавиации и ее территориального управления.

14 январь 13:50 | : Экономика

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