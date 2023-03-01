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В аэропорту "Архангельск" стартовала весенне-летняя навигация

Расписание полётов будет действовать с 26 марта 2023 года по 30 апреля 2023 года, о чем вы детально можете узнать на официальном сайте аэропорта им. Федора Абрамова.

 Полёты будут выполнять авиакомпании: Smartavia, Aeroflot, Rossiya, Severstal, Rusline по внутрироссийским направлениям. ⠀

 В этот период организованы прямые рейсы в Екатеринбург, Калининград, Казань, Череповец, Сыктывкар и Сочи.

 Увеличена частота рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

 Как обычно из Архангельска можно улететь в Мурманск и Нарьян-Мар.

28 март 13:10 | : Экономика

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