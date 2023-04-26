В Архангельской области растет спрос на работников в сфере добычи сырья

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснили, что сфера добычи сырья заняла 10-е место среди самых высокооплачиваемых в регионе. Средняя предлагаемая зарплата в этой отрасли в 2023 году составила 72 660 рублей.

За последний месяц местные работодатели из добычной сферы разместили на 49,1% больше вакансий, чем за аналогичный период в прошлом году.

Чаще остальных, работников искали компании, занимающиеся инженерно-изыскательскими и гидрогеологическими работами (81%), а также организации, специализирующиеся на добыче руд черных, цветных, драгоценных, благородных, редких металлов (61%). Чуть менее активными были организации, занимающиеся добычей и обогащением минерального сырья, разработкой карьеров, добычей торфа (12%).

При этом средняя предлагаемая зарплата в добычной отрасли региона в 2023 году составила 72 660 рублей, что на 26 800 рублей меньше, чем годом ранее. Но несмотря на такое падение предлагаемых зарплат отрасль входит в топ 10 сфер с самыми высокими дохода в регионе.

Топ-10 сфер с наибольшими предлагаемыми зарплатами, апрель, Архангельская область:

Информационные технологии 85 996 ₽ Высший и средний менеджмент 83 973 ₽ Стратегия, инвестиции, консалтинг 83 449 ₽ Сельское хозяйство 78 326 ₽ Транспорт, логистика, перевозки 75 932 ₽ Домашний, обслуживающий персонал 74 558 ₽ Добыча сырья 72 663 ₽ Строительство, недвижимость 68 854 ₽ Безопасность 67 471 ₽ Рабочий персонал 67 345 ₽

В свою очередь соискатели в сфере добычи сырья, наоборот, подняли свои зарплатные ожидания на 1 351 рублей до 72 430 руб.

Уровень конкуренции среди кандидатов в сфере добычи сырья Архангельской области на данный момент – 3 человека на одну вакансию. Такой показатель означает присутствие дефицита кадров на рынке и возможные сложности, с которыми могут столкнуться работодатели при поиске нового персонала. Отметим, что годом ранее конкуренция в добычной сфере была немного выше – 4-5 человек на место.

Топ-5 актуальных вакансий в сфере добычи сырья в Архангельской области: