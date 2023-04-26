Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области растет спрос на работников в сфере добычи сырья

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснили, что сфера добычи сырья заняла 10-е место среди самых высокооплачиваемых в регионе. Средняя предлагаемая зарплата в этой отрасли в 2023 году составила 72 660 рублей.

За последний месяц местные работодатели из добычной сферы разместили на 49,1% больше вакансий, чем за аналогичный период в прошлом году. 

Чаще остальных, работников искали компании, занимающиеся инженерно-изыскательскими и гидрогеологическими работами (81%), а также организации, специализирующиеся на добыче руд черных, цветных, драгоценных, благородных, редких металлов (61%). Чуть менее активными были организации, занимающиеся добычей и обогащением минерального сырья, разработкой карьеров, добычей торфа (12%).

При этом средняя предлагаемая зарплата в добычной отрасли региона в 2023 году составила 72 660 рублей, что на 26 800 рублей меньше, чем годом ранее. Но несмотря на такое падение предлагаемых зарплат отрасль входит в топ 10 сфер с самыми высокими дохода в регионе.

Топ-10 сфер с наибольшими предлагаемыми зарплатами, апрель, Архангельская область:

Информационные технологии

85 996 ₽

Высший и средний менеджмент

83 973 ₽

Стратегия, инвестиции, консалтинг

83 449 ₽

Сельское хозяйство

78 326 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

75 932 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

74 558 ₽

Добыча сырья

72 663 ₽

Строительство, недвижимость

68 854 ₽

Безопасность

67 471 ₽

Рабочий персонал

67 345 ₽

 

В свою очередь соискатели в сфере добычи сырья, наоборот, подняли свои зарплатные ожидания на 1 351 рублей до 72 430 руб. 

Уровень конкуренции среди кандидатов в сфере добычи сырья Архангельской области на данный момент – 3 человека на одну вакансию. Такой показатель означает присутствие дефицита кадров на рынке и возможные сложности, с которыми могут столкнуться работодатели при поиске нового персонала.  Отметим, что годом ранее конкуренция в добычной сфере была немного выше – 4-5 человек на место. 

Топ-5 актуальных вакансий в сфере добычи сырья в Архангельской области:

  1. Автокрановщик, от 135 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/79813573 
  2. Инженер-геолог, до 100 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/80338200 
  3. Ведущий геодезист, от 95 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/80352938 
  4. Инженер по организации и нормированию труда, от 100 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/80174987 
  5. Региональный представитель по продажам, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/73564867

 

30 май 11:00 | : Экономика

Главные новости


Со спортом на «ты». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Национальный вопрос (картинки московского детства)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (320)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20