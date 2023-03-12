Cравните самую высокую зарплату в Архангельской области с самой низкой

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 7 000 вакансий, открытых в Архангельской области за последнее время, и выяснила, кому в городе предлагают самую высокую и самую низкую заработную плату.

Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата оказалась в профессиональной сфере «Добыча сырья» - в среднем это 77 884 рубля. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Государственная служба» - 75 700 рублей, «Высший менеджмент» - 74 200 рублей, «Автомобильный бизнес» - 69 400 рублей, а также «Консультирование» - 65 300 рублей.

Анти-топ по уровню зарплатного предложения в Архангельской области возглавила сфера домашнего и обслуживающего персонала - в среднем здесь можно заработать 26 200 рублей. Чуть больше предлагают представителям сфер «Административный персонал» (38 800 рублей в месяц) и «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» (40 500 рублей).

Добавим, что в целом средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области сейчас составляет чуть менее 53 000 рублей, в целом на Северо-Западе страны работодатели предлагают порядка 59 500 рублей будущим сотрудникам. Для сравнения: по России на данный момент средняя зарплата – 58 200 рублей.

«Понимание, какой уровень дохода сейчас доступен жителям того или иного региона важно ещё и потому, что в стране меняется стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, в состав которых входит не только стоимость продуктов, но и медикаментов, топлива, одежды, услуг ЖКХ и др. Так, по данным Росстата стоимость набора потребительских товаров и услуг в среднем по России составила 20 535 рублей. За месяц его стоимость выросла на 0,4% (с начала года - на 1,3%). Стоимость фиксированного набора в Москве в конце первого квартала 2023 года составила 29386 рублей и за месяц выросла на 1% (с начала года - на 3,4%), в Санкт-Петербурге – 22973 рубля и за месяц снизилась на 0,2% (с начала года - увеличилась на 1,0%).

Выше общероссийского уровня стоимость подобного набора зафиксирована в Ненецком АО - 24 889 рублей, Мурманской области - 23 930 рублей, Архангельской области - 22 549 рублей, Коми - 21 864 рубля, Карелии - 21 656 рублей, Калининградской области - 21 145 рублей и Ленобласти - 20 539 рублей. При этом два региона СЗФО попали в рейтинг, где уровень набора потребительских товаров и услуг ниже среднего по стране : в Псковской области 19 202 рубля, в Новгородской области – 18 369 рублей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Медианная предлагаемая зарплата, Архангельская область, весна 2023 год: