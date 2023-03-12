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Cравните самую высокую зарплату в Архангельской области с самой низкой

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 7 000 вакансий, открытых в Архангельской области за последнее время, и выяснила, кому в городе предлагают самую высокую и самую низкую заработную плату. 

 Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата оказалась в профессиональной сфере «Добыча сырья» - в среднем это 77 884 рубля. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Государственная служба» - 75 700 рублей, «Высший менеджмент» - 74 200 рублей, «Автомобильный бизнес» - 69 400 рублей, а также «Консультирование» - 65 300 рублей.

Анти-топ по уровню зарплатного предложения в Архангельской области возглавила сфера домашнего и обслуживающего персонала - в среднем здесь можно заработать 26 200 рублей. Чуть больше предлагают представителям сфер «Административный персонал» (38 800 рублей в месяц) и «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» (40 500 рублей). 

 Добавим, что в целом средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области сейчас составляет чуть менее 53 000 рублей, в целом на Северо-Западе страны работодатели предлагают порядка 59 500 рублей будущим сотрудникам. Для сравнения: по России на данный момент средняя зарплата – 58 200 рублей. 

 «Понимание, какой уровень дохода сейчас доступен жителям того или иного региона важно ещё и потому, что в стране меняется стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, в состав которых входит не только стоимость продуктов, но и медикаментов, топлива, одежды, услуг ЖКХ и др. Так, по данным Росстата стоимость набора потребительских товаров и услуг в среднем по России составила 20 535 рублей. За месяц его стоимость выросла на 0,4% (с начала года - на 1,3%). Стоимость фиксированного набора в Москве в конце первого квартала 2023 года составила 29386 рублей и за месяц выросла на 1% (с начала года - на 3,4%), в Санкт-Петербурге – 22973 рубля и за месяц снизилась на 0,2% (с начала года - увеличилась на 1,0%). 

 

Выше общероссийского уровня стоимость подобного набора зафиксирована в Ненецком АО - 24 889 рублей, Мурманской области - 23 930 рублей, Архангельской области - 22 549 рублей, Коми - 21 864 рубля,  Карелии - 21 656 рублей, Калининградской области - 21 145 рублей и Ленобласти - 20 539 рублей. При этом два региона СЗФО попали в рейтинг, где уровень набора потребительских товаров и услуг ниже среднего по стране: в Псковской области 19 202 рубля, в Новгородской области – 18 369 рублей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

 Медианная предлагаемая зарплата, Архангельская область, весна 2023 год:

 

Сфера 

 

Медианная предлагаемая зарплата (руб. )

 

Добыча сырья

77 884

Государственная служба, некоммерческие организации

75 712

Высший менеджмент

74 220

Автомобильный бизнес

69 426

Консультирование

65 334

Строительство, недвижимость

63 095

Медицина, фармацевтика

62 866

Производство

61 570

Рабочий персонал

61 092

Транспорт, логистика

60 009

Искусство, развлечения, масс-медиа

59 605

Инсталляция и сервис

59 032

Информационные технологии, интернет, телеком

56 064

Закупки

52 276

Страхование

51 283

Безопасность

50 984

Банки, инвестиции, лизинг

50 598

Управление персоналом, тренинги

50 150

Продажи

47 080

Юристы

46 712

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

43 374

Начало карьеры, студенты

43 024

Наука, образование

42 385

Маркетинг, реклама, PR

42 028

Туризм, гостиницы, рестораны

41 596

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

40 504

Административный персонал

38 817

Домашний персонал

26 234

 

17 апрель 08:20 | : Экономика

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