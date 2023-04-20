В Архангельской области ищут кадровиков на хорошую зарплату

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснили, что количество вакансий в сфере HR в Архангельской области выросло на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Со стороны соискателей рост активности тоже есть: +4,7% новых резюме от эйчаров.

За последний месяц местные работодатели, ищущие кадровых работников и эйчаров, разместили 40 вакансий для HR-специалистов, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Соискатели в сфере управления персоналом, также не отстают, количество опубликованных или обновленных резюме от эйчаров в регионе увеличилось на 4,7% за год.

Чаще остальных за последний месяц эйчаров искали работодатели из сферы IT (24%), а также в отрасли услуг для бизнеса (11%), металлургии (8%). Наименее заинтересованным в кадровых работниках были работодатели из области розничной торговли, медицины, сельского хозяйства, логистики, товаров народного потребления (они разместили лишь по 3% вакансий).

Средняя предлагаемая заработная плата для специалистов сферы управления персоналом на сегодняшний день в регионе составляет 63 202 рубля, что на 22 392 рубля больше, чем годом ранее. Местные жители, в свою очередь, подняли свои зарплатные ожидания на 5 700 рублей до 48 816.

В регионе наблюдается высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места в сфере HR – 8 человек на вакансию. Отметим, что в 2022 году получить заветную должность эйчара жителям Архангельской области было так же сложно, на одно рабочее место претендовало 8 человек.

Топ актуальных вакансий в сфере управления персоналом в Архангельской области: