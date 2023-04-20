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В Архангельской области ищут кадровиков на хорошую зарплату

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснили, что количество вакансий в сфере HR в Архангельской области выросло на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Со стороны соискателей рост активности тоже есть: +4,7% новых резюме от эйчаров.

За последний месяц местные работодатели, ищущие кадровых работников и эйчаров, разместили 40 вакансий для HR-специалистов, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Соискатели в сфере управления персоналом, также не отстают, количество опубликованных или обновленных резюме от эйчаров в регионе увеличилось на 4,7% за год. 

Чаще остальных за последний месяц эйчаров искали работодатели из сферы IT (24%), а также в отрасли услуг для бизнеса (11%), металлургии (8%). Наименее заинтересованным в кадровых работниках были работодатели из области розничной торговли, медицины, сельского хозяйства, логистики, товаров народного потребления (они разместили лишь по 3% вакансий). 

Средняя предлагаемая заработная плата для специалистов сферы управления персоналом на сегодняшний день в регионе составляет 63 202 рубля, что на 22 392 рубля больше, чем годом ранее. Местные жители, в свою очередь, подняли свои зарплатные ожидания на 5 700 рублей до 48 816.  

В регионе наблюдается высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места в сфере HR – 8 человек на вакансию. Отметим, что в 2022 году получить заветную должность эйчара жителям Архангельской области было так же сложно, на одно рабочее место претендовало 8 человек. 

Топ актуальных вакансий в сфере управления персоналом в Архангельской области:

  1. Менеджер по подбору персонала, от 54 100 до 62 200 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78727272 
  2. Ведущий специалист по подбору и адаптации персонала, от 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79771184 
  3. Специалист отдела кадров, от 65 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79933528  
  4. Начальник отдела кадров, от 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79935188 
  5. Специалист по кадрам, от 50 000 до 55 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80792718 
  6. Менеджер по персоналу, от 30 000 до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80286007 
  7. Специалист по кадрам, от 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80456015  

 

24 май 10:22 | : Экономика

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