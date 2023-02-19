Архангельск готов к новому взлету деторождаемости

До 400 детских кроваток в день выпускает архангельское предприятие, которое работает в одном их цехов бывшего 2-го лесозавода. Увиденным в рабочей поездке поделился глава города Дмитрий Морев:

- Сегодня я побывал на производстве с рабочей поездкой, чтобы оценить условия труда, возможности для развития и обсудить с руководством меры содействия со стороны муниципалитета.



Хочу отметить несколько важных моментов. Цех по производству детских кроваток и пеленальных столиков – это 146 рабочих мест. Продукция продается по всей России через крупные торговые сети, а 18% идет на экспорт в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и другие страны ближнего зарубежья. Качеством товара, который производится в нашем городе, можно гордиться: кроватки делают из натуральной древесины местной заготовки, они тщательно отполированы, разработано несколько видов дизайна.



Предприятие получило статус резидента Арктической зоны и теперь планирует увеличить производство и выходить на рынки других стран ближнего зарубежья. Это один из примеров успешного развития производства в условиях западных санкций. И в рамках побратимских отношений с городами за рубежом мы, безусловно, будем представлять это предприятие.



