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В «РВК-Архангельск» подвели итоги работы в качестве резидента Арктической зоны

В 2021 году «РВК-Архангельск» стал резидентом Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). В компании подвели итоги работы предприятия жизнеобеспечения в этом ответственном статусе и рассказали о ближайших планах.

Напомним, резидентами могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, которые планируют создать на территории новое производство или новый вид деятельности с общим объёмом капитальных вложений не менее 1 млн рублей. Еще одно обязательное условие для резидента — создание новых рабочих мест.

В июне 2021 года «РВК-Архангельск» заключил второе концессионное соглашение с правительством Архангельской области и администрацией столицы Поморья, в рамках которого были подписаны документы по передаче центральных очистных сооружений канализации (ЦОСК) в управление «РВК-Архангельск».

Первым этапом масштабной модернизации водопроводно-канализационного хозяйства Архангельска, которая продлится до 2034 года, станет проведение проектно-изыскательских работ, реконструкция 15-ти существующих сооружений, а также строительство новых – системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, узла химической дефосфотации и системы возврата очищенных сточных вод для технологического водоснабжения. Эта работа уже началась, а стартом стала реконструкция третьего вторичного отстойника в 2021 году.

Второе важное мероприятие - «реновация» одного из первичных отстойников. Подрядчик приступил к подготовительным работам на объекте и после очистки чаши будет проведен ремонт днища и стен, включая гидроизоляцию. Уже закуплено оборудование для запуска нового элемента очистки сточных вод, который позволит продолжить реконструкцию оборудования ЦОСК. Срок окончания работ — осень 2022 года.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы предприятия продолжается подготовка проектов по реконструкции элементов очистных сооружений с внедрением водовоздушной промывки фильтров и обновлением дренажных систем.

«Мы определили все необходимые мероприятия, которые обеспечат максимально возможную в современных условиях технологию очистки сточных вод в объеме 120-130 тысяч кубометров в сутки. С учётом развития города, в производственную мощность мы заложили определённый запас. Сегодня у нас для этого есть все составляющие — новые технологии, современная экспертиза группы компаний «Росводоканал», а также надежные подрядчики, которые помогут воплотить масштабный проект в жизнь, - рассказал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

Реализация этих и других мероприятий, проводимых «РВК-Архангельск» в столице Поморья, станет основой создания и развития современной коммунальной инфраструктуры, позволит повысить качество услуг предприятия и положительно скажется на экологической ситуации в регионе. Важно отметить, что статус резидента Арктической зоны открывает для предприятия возможности для развития, прежде всего, связанные с созданием новых рабочих мест.

«Как резидент Арктической зоны РФ компания «РВК-Архангельск» может использовать весь набор льгот преференциального режима. Так, например, предприятие получило из федерального бюджета возмещение страховых взносов при создании рабочих мест в рамках проекта на общую сумму около 7 млн рублей, - отметил заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Сергей Паромов.

27 июль 14:46 | : Будни

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