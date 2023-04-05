Рост вакансий в лесной промышленности Поморья за год составил 47%

Анализ рынка труда в сфере леспрома показывает, что по итогам первых трёх месяцев наибольшую потребность в новых сотрудниках испытывали работодатели из Москвы (13% новых вакансий от всего объема по стране), Московской области (11%), Петербурга (8%), Архангельской области (4%) и Краснодарского края (3,6%).

Интересно, что наибольший рост спроса на персонал в данной пятёрке регионов-лидеров зафиксирован у архангельских компаний (+47% новых вакансий по сравнению с первым кварталом 2022 года). В Санкт-Петербурге рост спроса на новый персонал в леспроме +4%, в Москве +21%, в Московской области +12%, а вот в Краснодарском крае, наоборот, снижение спроса: -9%. В целом же на регионы СЗФО приходится почти 2000 вакансий в лесной отрасли, что на 32% больше, чем в первом квартале 2022 года.

Наиболее активными компаниями из сферы лесной промышленности и деревообработки с точки зрения публикации вакансии и поиска персонала по итогам первых трех месяцев 2022 года в Архангельской области стали группа компаний УЛК, ПКП ТИТАН, Группа Илим, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, Архангельский фанерный завод, Кама, БМ Вуд, Волховец, Segezha Group, ФорестТрейд, НПАО Светогорский ЦБК, OPEN group, Волга, Сыктывкарский фанерный завод и Свеза.

Диапазон зарплат в вакансиях из сферы леспрома в Архангельской области на данный момент от 52 874₽ до 91 954₽. При этом важно, что некоторые наиболее активные компании-работодатели уже заявляют, что проведут индексацию зарплат своих сотрудников. Так, компания «Свеза» приняла решение о повышении заработной платы для своих сотрудников с 1 апреля. Доход работников вырастет на 9%. Кроме того, в компании будет выделен дополнительный фонд в размере 3% для устранения перекосов и выравнивания уровня заработных плат. «Сотрудники «Свезы» - наш главный актив, и мы последовательно проводим политику заботы о них, несмотря на сложнейшую макроэкономическую и геополитическую ситуацию, в которой оказался российский лесной сектор», - прокомментировал Анатолий Фришман, генеральный директор компании «Свеза».

«За год работодатели из сферы лесной промышленности также несколько изменили предлагаемые условия работы и требования к кандидатам. Так, компании стали на 5% реже предлагать работу соискателям без опыта и стажа в профессии, но при этом на 14% чаще искать опытных работников со стажем более 6 лет в профессии и отрасли. Также работодатели стали более ориентированы на закрепление работников внутри компании и увеличили на 14% число вакансий с постоянной занятостью и на 17% стали чаще искать персонал на полный рабочий день. При этом число рабочих мест с частичной и проектной занятостью в лесной и деревообрабатывающей отрасли упало на 31%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.