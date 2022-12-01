Зарплата энергетика в Архангельской области может доходить до 100 000

В преддверии Дня энергетика (22 декабря) аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда в энергетической отрасли и подвели итоги уходящего года.
Общие итоги рынка труда в сфере «Энергетика» в 2022 году:
Компании и работодатели из каких сфер чаще других искали специалистов
За год география компаний-работодателей, которые испытывали наибольший спрос на энергетиков, немного изменилась. Так, если в 2020 году в пятёрке лидеров кроме Москвы и Петербурга были компании из Свердловской, Московской области и Красноярского края, то теперь в топ-лидеров вошла Новосибирская область (прирост вакансий к 2021 году на +13%).
За год спрос на энергетиков в Москве вырос на 22%, в Петербурге на 32%, в Красноярском крае на 67%, в Свердловской области на 23%.
В свою очередь в целом по СЗФО рост спроса на новых работников в энергетической сфере составил +31%. Сильнее всего это заметно в Архангельской области (+130% новых вакансий за год), в Карелии (+50%), Коми (+46%), Ленинградской области (+29%). Также выражен спрос на энергетиков в Мурманской и Калининградской области (по +10% новых вакансий в каждом регионе за год). При этом сократилось число вакансий от компаний из энергетического сектора в Псковской (-36%) и Новгородской области (-7%).
В топ-20 по итогам года в целом по России вошли компании, наиболее активные с точки зрения публикации вакансии в сфере энергетики. Данные представлены на основе аналитики сервиса «Карта вакансий»: Сибирская генерирующая Компания, холдинг ТИТАН-2, Т Плюс, Федеральная сетевая компания – Россети, Россети Ленэнерго, Группа компаний УЛК, ИНТЕР РАО ОЦО, ЭнергоРемонтСервис, Энерготехсервис, Эн+ Групп, Россети Урал, Московская объединенная энергетическая компания, МОСЭНЕРГО, ТГК-1, Красноярская региональная энергетическая компания, Россети Московский регион, Российские Коммунальные Системы, Объединенная Энергетическая Компания, Россети Центр, Россети Северо-Запад.
Востребованные специалисты, условия работы и зарплаты
В топ наиболее востребованных специалистов в энергетике входят инженеры-энергетики (10,2% вакансий от всего объема по стране), электромонтажники (8,7%) и слесари (5,7%). При этом работодатели из отрасли энергетики предлагают работу и специалистам из других сфер: спичрайтерам, юристам, контент-менеджерам, аналитикам и другим.
Средние предлагаемые зарплаты вакансиях для энергетиков в 2022 году укладываются в диапазон от 40 230₽ до 86 000₽, что на 43% больше, чем в 2021 году. Одни из самых высоких зарплат предлагают соискателям работодатели из Дальнего Востока, например, Амурской области вилка зарплат в энергетике от 75 000₽ до 114 943₽. В Москве зарплатные предложения от 62 000₽ до 110 000₽.
За год в тройку самых «дорогих» вакансий в энергетике вошли предложения для начальника департамент учета электроэнергии (зарплата от 300 000₽ на руки), для директора департамента цифровизации в компании из сферы атомной энергетики (до 400 000₽ до вычета налогов), а также для архитектора приложений энергетической компании (от 350 000₽ на руки). На данный момент все три вакансии закрыты, работники найдены. Прямо сейчас одна из самых высоких зарплат на предлагается в вакансии для старшего инженера-программиста (до 350 000₽).
В регионах СЗФО также есть лидеры по уровню зарплат в энергетике. Так, в Ненецком автономно округе энергетик может заработать от 200 000₽.
Диапазон зарплат в вакансиях в сфере энергетики, СЗФО, 2022 год, в руб.: