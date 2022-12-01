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Зарплата энергетика в Архангельской области может доходить до 100 000

В преддверии Дня энергетика (22 декабря) аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда в энергетической отрасли и подвели итоги уходящего года.

 Общие итоги рынка труда в сфере «Энергетика» в 2022 году:

  • Российские компании-работодатели из отрасли энергетики в 2022 году разместили более 70 000 вакансий. Это на 28% больше, чем в 2021 году. 
  • Регионы, где нужны были специалисты из энергетической области по сравнению с 2021 годом изменились – в топ-5 лидеров кроме Москвы и Петербурга вошла Новосибирская, Свердловская область и Красноярский край. 
  • Диапазон зарплат в сфере энергетики в среднем по России от 40 230₽ до 86 000₽, что на 43% больше, чем в 2021 году. 
  • Почти каждая десятая вакансия в сфере энергетики предполагает вахтовый метод работы – это больше прошлогодних показателей на 40%. 
  • Инженер-энергетик, электромонтажник и слесарь – профессии-лидеры по спросу в энергетике 

Компании и работодатели из каких сфер чаще других искали специалистов 

За год география компаний-работодателей, которые испытывали наибольший спрос на энергетиков, немного изменилась. Так, если в 2020 году в пятёрке лидеров кроме Москвы и Петербурга были компании из Свердловской, Московской области и Красноярского края, то теперь в топ-лидеров вошла Новосибирская область (прирост вакансий к 2021 году на +13%). 

За год спрос на энергетиков в Москве вырос на 22%, в Петербурге на 32%, в Красноярском крае на 67%, в Свердловской области на 23%. 

 В свою очередь в целом по СЗФО рост спроса на новых работников в энергетической сфере составил +31%. Сильнее всего это заметно в Архангельской области (+130% новых вакансий за год), в Карелии (+50%), Коми (+46%), Ленинградской области (+29%). Также выражен спрос на энергетиков в Мурманской и Калининградской области (по +10% новых вакансий в каждом регионе за год). При этом сократилось число вакансий от компаний из энергетического сектора в Псковской (-36%) и Новгородской области (-7%). 

 В топ-20 по итогам года в целом по России вошли компании, наиболее активные с точки зрения публикации вакансии в сфере энергетики. Данные представлены на основе аналитики сервиса «Карта вакансий»: Сибирская генерирующая Компания, холдинг ТИТАН-2, Т Плюс, Федеральная сетевая компания – Россети, Россети Ленэнерго, Группа компаний УЛК, ИНТЕР РАО ОЦО, ЭнергоРемонтСервис, Энерготехсервис, Эн+ Групп, Россети Урал, Московская объединенная энергетическая компания, МОСЭНЕРГО, ТГК-1, Красноярская региональная энергетическая компания, Россети Московский регион, Российские Коммунальные Системы, Объединенная Энергетическая Компания, Россети Центр, Россети Северо-Запад. 

 Востребованные специалисты, условия работы и зарплаты 

В топ наиболее востребованных специалистов в энергетике входят инженеры-энергетики (10,2% вакансий от всего объема по стране), электромонтажники (8,7%) и слесари (5,7%). При этом работодатели из отрасли энергетики предлагают работу и специалистам из других сфер: спичрайтерам, юристам, контент-менеджерам, аналитикам и другим.    

Средние предлагаемые зарплаты вакансиях для энергетиков в 2022 году укладываются в диапазон от 40 230₽ до 86 000₽, что на 43% больше, чем в 2021 году. Одни из самых высоких зарплат предлагают соискателям работодатели из Дальнего Востока, например, Амурской области вилка зарплат в энергетике от 75 000₽ до 114 943₽. В Москве зарплатные предложения от 62 000₽ до 110 000₽. 

За год в тройку самых «дорогих» вакансий в энергетике вошли предложения для начальника департамент учета электроэнергии (зарплата от 300 000₽ на руки), для директора департамента цифровизации в компании из сферы атомной энергетики (до 400 000₽ до вычета налогов), а также для архитектора приложений энергетической компании (от 350 000₽ на руки). На данный момент все три вакансии закрыты, работники найдены. Прямо сейчас одна из самых высоких зарплат на предлагается в вакансии для старшего инженера-программиста (до 350 000₽). 

В регионах СЗФО также есть лидеры по уровню зарплат в энергетике. Так, в Ненецком автономно округе энергетик может заработать от 200 000₽.

 Диапазон зарплат в вакансиях в сфере энергетики, СЗФО, 2022 год, в руб.: 

  • Санкт-Петербург 50 575 - 86 000
  • Ленинградская область 41 989 - 69 000
  • Архангельская область 45 977 - 99 500
  • Мурманская область 47 586 - 72 208
  • Вологодская область 34 483 - 70 000
  • Калининградская область 33 000 - 57 471
  • Псковская область 25 000 - 43 800
  • Республика Карелия 31 034 - 56 322
  • Республика Коми 54 023 - 114 943
  • Новгородская область 34 483 - 54 253
  • Ненецкий АО 150 000 - 200 000
22 декабрь 08:12 | : Экономика

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