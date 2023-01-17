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Россияне опасаются, что искусственный интеллект отберет у них работу

Главный довод россиян, которые боятся эволюции искусственного интеллекта, заключается в том, что роботы отберут их рабочие места. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Илон Маск подписал открытое письмо с требованием приостановить разработку и обучение нейросетей до момента создания всемирных протоколов безопасности. Развития искусственного интеллекта боятся 17% россиян, причем чаще всего они опасаются лишиться рабочих мест в результате автоматизации. На втором месте по количеству упоминаний — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества.

 Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 43% россиян. Большинство из них уверено, что нейросети никогда не смогут заменить человека. Искусственный интеллект упрощает жизнь и работу, прогресс невозможно остановить, также комментируют респонденты.

 Эволюция искусственного разума мужчин пугает меньше, чем женщин (15 и 19% соответственно). Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис (21% среди россиян старше 45 лет и 12% среди тех, кто моложе 35 лет).

 В том, что их работу в ближайшие 10 лет отберут роботы, чаще всего уверены переводчики, менеджеры по туризму и официанты, реже всего — врачи, строители и учителя.

03 апрель 07:31 | : Экономика

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