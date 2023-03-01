Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Роботы покушаются на работу россиян

Раньше в полную автоматизацию своей работы больше всего верили операторы кол-центров, сегодня — менеджеры по туризму. Переводчиков, убежденных в скорой победе искусственного интеллекта в их профессии, за 3 года стало больше в 2 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 представителей распространенных профессиональных групп из всех округов страны.

 Студент РГГУ защитил дипломную работу по менеджменту, написанную ChatGPT. Среди российских менеджеров в полной или частичной победе искусственного интеллекта в их сфере убеждены более 40%. Так, например, в полную автоматизацию своей деятельности в течение ближайшего десятилетия верит 31% менеджеров по туризму (3 года назад — 16%), еще 40% сегодня считают, что алгоритмизации подвергнется часть их обязанностей.

 Переводчиков, убежденных в том, что их полностью заменят роботы, с 2020 года также стало больше в 2 раза. Еще 57% считают, что автоматизации не миновать, но часть функций останется за людьми.

 В том, что роботы полностью или частично заменят их на работе, убеждены 59% официантов, 58% пекарей и кондитеров, 57% менеджеров по работе с клиентами.

 Реже всего прогнозы о замене своего труда алгоритмами поддерживают врачи (25%), строители (27%) и учителя (28%). Кстати, педагогов, предрекающих победу искусственного интеллекта, за 3 года стало меньше, видимо, у них было время оценить последствия удаленного обучения в ковид.

 В возможность полной или частичной роботизации своей профессии стали реже верить сварщики, водители, строители, операторы кол-центров, бухгалтеры.

 Дизайнеры и программисты, напротив, чаще говорят о том, что искусственный интеллект и дальше продолжит отбирать их функции, впрочем, полного отказа от человеческого труда в их сфере в ближайшие 10 лет не случится.

(фото с https://www.commapress.ru/yaponskie_avatari_roboti_oficianti_esche_vernutsya/

24 март 07:32 | : Экономика

Главные новости


Холмогоры против Архангельска
Скользко. Коммунистический десант в Архангельске глазами наблюдателя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (255)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20