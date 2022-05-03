РВК-Архангельск: самое время передать показания счетчиков

За две недели до окончания календарного лета северяне стараются по максимуму использовать для отдыха теплые деньки. Но путешествия и отпуск — не повод забывать про передачу показаний приборов учёта.
«РВК-Архангельск» напоминает, что показания счётчиков холодной и горячей воды необходимо направить до 25 числа любым удобным для абонента способом:
- через мобильное приложение «РВК.Услуги»;
- на сайте компании arh.rosvodokanal.ru;
- в личном кабинете на сайте «РВК-Архангельск»;
- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;
- передать показания при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);
- передать данные с помощью робота по телефону: 42-35-22.
Оплатить услуги водоканала тоже можно дистанционно, используя цифровые сервисы:
- приложение РВК. Услуги в App Store или Google Play;
- личный кабинет на сайте водоканала;
- без регистрации в разделе Абоненты — «Оплатить» на сайте «РВК-Архангельск».
Также напоминаем, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании. Если возникли вопросы, их своевременно можно решить по номеру в WhatsApp: +7-8182-61-00-00 (только для письменных обращений).