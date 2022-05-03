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РВК-Архангельск: самое время передать показания счетчиков

За две недели до окончания календарного лета северяне стараются по максимуму использовать для отдыха теплые деньки. Но путешествия и отпуск — не повод забывать про передачу показаний приборов учёта.

 

«РВК-Архангельск» напоминает, что показания счётчиков холодной и горячей воды необходимо направить до 25 числа любым удобным для абонента способом:

- через мобильное приложение «РВК.Услуги»;

- на сайте компании arh.rosvodokanal.ru;

- в личном кабинете на сайте «РВК-Архангельск»;

- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

- передать показания при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- передать данные с помощью робота по телефону: 42-35-22.

 

Оплатить услуги водоканала тоже можно дистанционно, используя цифровые сервисы:

- приложение РВК. Услуги в App Store или Google Play;

- личный кабинет на сайте водоканала;

- без регистрации в разделе Абоненты — «Оплатить» на сайте «РВК-Архангельск».

 

Также напоминаем, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании. Если возникли вопросы, их своевременно можно решить по номеру в WhatsApp: +7-8182-61-00-00 (только для письменных обращений).

17 август 16:20 | : Экономика

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