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В Архангельской области растет спрос на пиццмейкеров

Несмотря на турбулентность последних лет ресторанный бизнес России продолжает развиваться. Только за январь 2023 года российские работодатели из «Туризм, гостиницы, рестораны» разместили более 52 000 вакансий, что на 162% больше, чем в январе 2019 года. На фоне активного развития сетей пиццерий такие специалисты как пиццамейкеры стали пользоваться огромной популярностью у работодателей. За последние три года спрос на пиццеров в России вырос на 156%. Какие условия работы им предлагаются и сколько готовы платить компании – в обзоре hh.ru

 Данные сервиса «Карта вакансий» hh.ru показывают, что абсолютным лидером по числу вакансий для пиццеров в 2022 году стала Корпоративная розничная сеть Додо Пицца, причем как головной офис, так и франчайзи. Также активно размещали вакансии и искали персонал Dominos Pizza, Культурная пицца, Жар Пицца, Вкус, Нордритэйл, Сеть ресторанов Pizza Mia, MeatGroup и Limerick Group. 

 «Только за 2022 год российским компаниям из сферы общепита потребовалось более 1 600 пиццемейкров. Это на 156% больше, чем в доковидном 2019 году. Проще всего устроиться пиццером, судя по числу вакансий и спросу работодателей, в Москве (здесь размещена треть всех вакансий), на втором месте – Московская область (10%), на третьем – Петербург. В этих же регионах за три годе наблюдается серьёзный рост числа вакансий: в Москве +132%, в Московской области +76%, в Петербурге +55%. Не отстают по динамике спроса на пиццеров и региональные работодатели. Так, в Красноярском крае число вакансий для пиццемейкеров за три года выросло в 12 раз, в Ленобласти в 5,5 раз, в Свердловской области в 4,5 раз, в Новосибирской области в 4,2 раза, в Краснодарском крае в 2,4 раза», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

 Диапазон зарплат пиццеров в России на данный момент – 34 483 - 57 471 рублей, что на 31% или 9 500 рублей больше, чем три года назад. Максимальный уровень зарплаты таких специалистов могут доходить до 90 000 рублей. Подобный доход предлагают работодатели из Москвы, Московской области, а также компании из северных городов, например Норильска. В регионах СЗФО диапазон зарплат для пиццеров чуть выше, чем в среднем по стране – от 35 759 до 58 645 рублей.  

 

Регион СЗФО

Рыночный диапазон з\п

Санкт-Петербург

40 000 - 51 724

Ленинградская область

38 793 - 45 244

Архангельская область

40 000 - 50 489

Республика Коми

28 000 - 34 000

Республика Карелия

28 736 - 34 483

Псковская область

40 230 - 40 230

Вологодская область

43 678 - 45 977

Калининградская область

29 625 - 35 875

Мурманская область

41 000 - 52 400

Новгородская область

39 230 - 42 230

 

Профессия пиццемейкера остаётся одной из самых доступных для молодых и начинающих специалистов. Так, в каждой третьей вакансии работодатели указывают, что им не важно, есть ли у кандидата на место пиццера какое-либо образование и готовы обучить будущего сотрудника всем тонкостям профессии. При это на 73% новых вакансий для пиццеров сейчас могут претендовать соискатели без опыта в работе.  

(фото с https://attuale.ru/

13 февраль 07:58 | : Экономика

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