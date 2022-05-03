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В Архангельской области резко вырос спрос на молодых специалистов

Наиболее часто работодатели рассматривают для работы начинающих специалистов в следующих сферах: «Продажи» (93% вакансий), «Туризм, рестораны, гостиницы» (4%), «Административный персонал» (2%). Стоит отметить, что с начала лета в регионе открыто около 1 500 вакансий для начинающих специалистов.

Больше всего вакансий в данной сфере открыто в Архангельске (58% вакансий), Северодвинске (18%), а также в Котласе (4%) и Новодвинске (3%). 

Однако несмотря на возрастающую потребность в начинающих специалистах в Архангельской области, средняя предлагаемая зарплата данных специалистов по сравнению с прошлым годом снизилась на 20 000₽ и на данный момент составляет чуть более 40 000₽, все же оставаясь на 5 000₽ выше средней ожидаемой зарплаты в Архангельской области.

 

Топ-5 вакансий для начинающих специалистов, Архангельская область:

28 июль 11:07 | : Экономика

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