В Архангельской области резко вырос спрос на молодых специалистов

Наиболее часто работодатели рассматривают для работы начинающих специалистов в следующих сферах: «Продажи» (93% вакансий), «Туризм, рестораны, гостиницы» (4%), «Административный персонал» (2%). Стоит отметить, что с начала лета в регионе открыто около 1 500 вакансий для начинающих специалистов.
Больше всего вакансий в данной сфере открыто в Архангельске (58% вакансий), Северодвинске (18%), а также в Котласе (4%) и Новодвинске (3%).
Однако несмотря на возрастающую потребность в начинающих специалистах в Архангельской области, средняя предлагаемая зарплата данных специалистов по сравнению с прошлым годом снизилась на 20 000₽ и на данный момент составляет чуть более 40 000₽, все же оставаясь на 5 000₽ выше средней ожидаемой зарплаты в Архангельской области.
Топ-5 вакансий для начинающих специалистов, Архангельская область: