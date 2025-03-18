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"Так и живем". Мотострелки Поморья показали условия жизни на передовой

В региональное отделение Народного фронта пришло видео от бойцов 200-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Парни поделились кадрами организации быта “за лентой” и поблагодарили северян за непрекращающиеся сборы гуманитарной помощи.

Маты от Архангельского морского кадетского корпуса помогают мягче спать, мониторы и компьютеры от министерства образования задействованы в разведывательных целях, а целая машина досок от северных предпринимателей позволила укрепить разрушенный блиндаж и даже соорудить баньку.

Ещё одна благодарность звучит за дизельный генератор. С ним всегда есть электричество для зарядки телефонов и техники, приготовления пищи и обогрева помещений.

В мае представители Народного фронта привезут ребятам новую партию гуманитарки.

 

06 май 12:28 | : Политика

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