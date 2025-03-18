"Так и живем". Мотострелки Поморья показали условия жизни на передовой

В региональное отделение Народного фронта пришло видео от бойцов 200-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады.



Парни поделились кадрами организации быта “за лентой” и поблагодарили северян за непрекращающиеся сборы гуманитарной помощи.



Маты от Архангельского морского кадетского корпуса помогают мягче спать, мониторы и компьютеры от министерства образования задействованы в разведывательных целях, а целая машина досок от северных предпринимателей позволила укрепить разрушенный блиндаж и даже соорудить баньку.



Ещё одна благодарность звучит за дизельный генератор. С ним всегда есть электричество для зарядки телефонов и техники, приготовления пищи и обогрева помещений.



В мае представители Народного фронта привезут ребятам новую партию гуманитарки.