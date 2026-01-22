Вверх
Из Архангельска в зону СВО уходят два "железных коня"

По просьбе Народного фронта архангельское предприятие “ТЭЧ-Сервис” за четверть миллиона рублей закупило для наших ребят мотоциклы “Минск”.

Почему именно они? В полевых условиях мотоцикл – это не только транспорт, но и мобильность, возможность проскочить там, где не пройдет тяжёлая техника, и доставить важное в считанные минуты.

Один – классический и надежный, второй – “спецназовец” с дополнительным навесом и расширенным функционалом.

Партнеры из экологической компании – люди дела. Они с Народным фронтом уже давно: за их плечами передача генераторов, лекарств и важнейших медицинских изделий. Вот и мотоциклы – не разовая акция, а системная помощь фронту от настоящих северян.

Парни, ловите привет из Архангельска! Пусть эти колёса выручают вас при любых, даже самых сложных задачах.

 

