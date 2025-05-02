Парни из Поморья на СВО истребляют вражеские дроны

Военнослужащие из Архангельска прислали в региональное отделение Народного фронта видеоотчёт о работе экшн-камер, приобретённых для их подразделения за счёт средств общего регионального сбора для участников СВО.



Утро. Отправка на боевое задание в Курской области. Прилёт, но мимо! Ответ – незамедлителен! Наши парни не растерялись! Мгновенно выскочили из машины и уничтожили вражеские дроны из автоматов Калашникова.



Так держать, ребята! Земляки гордятся вами и ждут домой! По заявке подразделения представители Народного фронта уже приобрели новый детектор дронов для земляков на ЛБС. В июне отправят на передовую.