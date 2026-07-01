Большинство архангелогородцев не боятся полиграфа при приеме на работу

Компаний, проверяющих на полиграфе всех без исключения кандидатов, — 1%. Выборочные проверки проводят еще 6%. 38% рекрутеров видят смысл в полиграфе. Доля категорических противников таких проверок сегодня составляет 59%.



Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, — 63%. Каждый пятый категорически против.



Среди жителей Архангельска с зарплатой от 150 000 рублей готовых пройти тест — 69%, а среди зарабатывающих до 100 000 рублей — только 58%.



Мужчины лояльнее женщин, а молодежь до 35 лет чуть более открыта к проверкам, чем респонденты старше 45 лет.



Более лояльны к тестированию соискатели со средним профессиональным образованием (67%), чем кандидаты с высшим (58%).



