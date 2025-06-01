Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Отчаянные архангелогородцы готовы пройти проверку на полиграфе

Сегодня только 4% компаний практикуют проверки сотрудников на детекторе лжи. Целесообразность тестирования соискателей на полиграфе вызывает сомнения у рекрутеров: в ее необходимости не сомневаются 37%.
 
 Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, сегодня 60% среди опрошенных жителей Архангельска. Каждый четвертый категорически против: «Мне нечего скрывать. Но сама проверка нарушает мои границы, неэтично очень. Сразу даёт понять, что не доверяют»; «Система проверки на полиграфе признана несостоятельной и недостоверной».
 
 Мужчины более лояльны к проверкам на детекторе лжи, чем женщины. Больше всего же тех, кто открыт тестам на полиграфе при трудоустройстве, — среди молодежи до 35 лет (65%).

21 июль 09:16 | : Будни

Главные новости


Не время отдыхать. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Без Ларисы. Определились кандидаты в губернаторы Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (274)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20