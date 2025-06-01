Отчаянные архангелогородцы готовы пройти проверку на полиграфе

Сегодня только 4% компаний практикуют проверки сотрудников на детекторе лжи. Целесообразность тестирования соискателей на полиграфе вызывает сомнения у рекрутеров: в ее необходимости не сомневаются 37%.



Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, сегодня 60% среди опрошенных жителей Архангельска. Каждый четвертый категорически против: «Мне нечего скрывать. Но сама проверка нарушает мои границы, неэтично очень. Сразу даёт понять, что не доверяют»; «Система проверки на полиграфе признана несостоятельной и недостоверной».



Мужчины более лояльны к проверкам на детекторе лжи, чем женщины. Больше всего же тех, кто открыт тестам на полиграфе при трудоустройстве, — среди молодежи до 35 лет (65%).