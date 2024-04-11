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Большинство архангелогордцев не боится пройти проверку на полиграфе

Проверку на полиграфе для тестирования соискателей применяют 6% работодателей.

Целесообразными проверки на детекторе лжи назвали 36% работодателей из Архангельской области: 1% — для всех позиций, 35% — только для определенных позиций (в основном, связанных с финансами и материальной ответственностью).

 6% работодателей практикуют проверки на полиграфе соискателей при приеме на работу: 1% — для всех позиций, 5% — для отдельных позиций. По сравнению с аналогичным исследованием 2022 года, использовать «детектор лжи» для проверки соискателей стали реже (сегодня применяют 6%, 2 года назад — 10%). В условиях кадрового дефицита компании отказываются от лишних барьеров в найме.

 Среди экономически активных архангелогородцев 67% готовы пройти проверку на «детекторе лжи» при трудоустройстве, 21% — против подобных вступительных испытаний.

 Самыми лояльными к проверкам на детекторе лжи оказались опрошенные до 24 лет: 77% из них не против тестирования.

(на фото: губернатор Орлов проходит проверку на полиграфе… ну, вы помните)

13 май 10:05 | : Будни

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