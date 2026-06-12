Архангельск стал на одну мусорную свалку чище

В рамках проекта «Чистая Арктика» в Архангельской области провели расчистку еще одной несанкционированной свалки. Она находилась на территории Березниковского лесничества. Захламление территории было зафиксировано еще в 2024 году. В общей сложности участники уборки собрали 2,3 тонны отходов.

«Здесь скопились преимущественно бытовые и строительные отходы. Благодаря проекту «Чистая Арктика» лесной участок приведен в нормативное состояние», - отметил директор Березниковского лесничества Александр Чебыкин.

Организатором субботника выступил Минлеспром Архангельской области при поддержке регионального оператора по обращению с ТКО и Единого лесопожарного центра. Как сообщила министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Анна Шевелева, в регионе ведется системная работа по ликвидации стихийных свалок.

«В прошлом году в населенных пунктах и лесах убрали свыше 50 таких объектов. Мы привлекаем к участию в решении этих задач муниципалитеты, лесничества, арендаторов и общественность. Призываем жителей бережно относиться к природе и пользоваться легальными местами накопления отходов», - говорит Шевелева

Старт серии арктических уборок этого сезона в Архангельской области был дан в июне. Тогда активисты за два дня работ в столице Поморья экодобровольцы расчистили две несанкционированные свалки общей площадью 4 га и собрали 17 тонн отходов.

«Каждый сезон мы видим, что проблема несанкционированных свалок в лесных массивах остается острой, но неравнодушие волонтеров и поддержка региональных властей дают реальный результат. Мы благодарны каждому участнику, кто находит время и силы, чтобы сделать Арктику чище. Работа продолжается, и впереди у нас еще много объектов, требующих внимания», - говорит руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года. В поле зрения волонтеров – наследие, которое осталось от СССР. Вывоз отходов – это сложная технологическая работа с учетом природных особенностей арктического региона. По итогам всех сезонов добровольцы собрали 22 045 тонн отходов и очистили 1101 га территории. За это время участниками проекта стали 9923 волонтера. Генеральным партнером проекта является госкорпорация «Росатом», генеральным информационным партнером – агентство ТАСС.