Владимир Путин узнал о самых грязных регионах России

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. С докладом выступил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, который рассказал об итогах реализации федерального проекта «Чистая страна» в период с 2019 по 2024 годы.

«272 объекта накопленного вреда окружающей среде ликвидировали благодаря федеральному проекту «Чистая страна». Это городские несанкционированные свалки, шламонакопители, хвостохранилища и нефтяные линзы. То есть то, что было на виду и отравляло жизнь – суммарно – почти 30 миллионам человек. Среди ликвидированных объектов 87 были заброшены и представляли опасность, 185 несанкционированных свалок располагались в черте 143 городов с общим населением более 20 миллионов человек», – отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В ходе реализации федерального проекта были ликвидированы объекты, которые много лет наносили вред экологии близлежащих городов. Например, в Златоусте (Челябинская область) хранилище мазута расположилось всего в 10 метрах от жилого дома. Озеро нефтепродуктов осталось от бывшего машиностроительного завода. В Свердловской области был ликвидирован крупнейший Широкореченский полигон, в котором с прошлого века накопилось шесть миллионов кубометров бытового мусора.

В Московский области 27 объектов общей площадью 450 гектаров отравляли жизнь 2,5 миллиона жителей. После ликвидации полигонов специалисты лаборатории Росприроднадзора подтвердили снижение негативного воздействия.

«Уборка получилась действительно масштабной, ведь фактически мы ликвидировали свалки в каждом восьмом городе страны. География работ простиралась от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Крыма. Работы велись в совершенно разных природных и климатических условиях. Например, в Архангельске четыре свалки располагались на островах, поэтому мы доставляли туда технику и оборудование по воде. Убрали две свалки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Семь свалок в курортных зонах Крыма, Севастополя, Пятигорска, Белокурихи и Зеленогорска. Ликвидировали самые крупные городские свалки во Владикавказе и Челябинске. Площадь каждой превышала 70 гектаров: это почти сто футбольных полей», – рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Работы сегодня продолжаются. Еще шесть свалок должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки. В Брянске и Архангельске причиной задержек стало обводнение грунта, что потребовало корректировок проектов. Готовность объектов составляет 50%, завершение работ намечено на конец весны - начало лета. В Калуге готовность порядка 90%, но проектная документация несколько раз подвергалась корректировке. Сдача объекта намечена на апрель.

Также требуется более тщательная работа в Вологде, Новочеркасске (Ростовская область) и Краснослободске (Республика Мордовия). По первым двум субъектам ситуация осложнилась из-за недобросовестных подрядчиков, работы по новым контрактам начнутся только в марте-апреле. В Краснослободске ликвидация потребовала новых инженерных изысканий, что тормозит начало работ. По этим трем свалкам работы должны завершиться к сентябрю.

«Эти шесть регионов, прямо скажем, отстающие. Продолжайте работу в контакте с региональными властями. Надо добиться результатов окончательных. Обязательно», – подчеркнул президент России Владимир Путин.

Параллельно с ликвидацией свалок с 2022 года проводится инвентаризация объектов накопленного вреда. Для этого особыми полномочиями по оценке были наделены Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

«Специалисты ведомств уже провели инвентаризацию 1200 объектов: от свалок до заброшенных производств. Сейчас они ранжируются в порядке опасности для природы и человека. Работу коллеги завершат до июня. Безусловно, эти списки должны стать настольными документами для губернаторов. Региональные власти обязаны следить за порядком на вверенных им территориях и использовать для финансирования работ так называемые «окрашенные экологические платежи», сумма которых в прошлом году составила 29 миллиардов рублей», – отметил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Напомним, в Архангельской области утилизацией твердых коммунальных отходов занимается компания «ЭкоИнтегратор», к которой накопилась масса претензий как по качеству работы, так и по размерам оплаты услуги.