Земли Пинежья изгадили свалкой коммунальных отходов в 1 гектар

Северодвинским городским судом удовлетворено административное исковое заявление прокурора Пинежского района о ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов площадью 1 га.
Свалка выявлена на землях лесного фонда на территории Лавельского участкового лесничества – участок совхоза «Сурский».
Решением суда на министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области возложена обязанность ликвидировать свалку в течение трех месяцев с момента вступления судебного акта в законную силу.
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