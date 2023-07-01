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Земли Пинежья изгадили свалкой коммунальных отходов в 1 гектар

Северодвинским городским судом удовлетворено административное исковое заявление прокурора Пинежского района о ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов площадью 1 га.

Свалка выявлена на землях лесного фонда на территории Лавельского участкового лесничества – участок совхоза «Сурский».

Решением суда на министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области возложена обязанность ликвидировать свалку в течение трех месяцев с момента вступления судебного акта в законную силу.  

(фото с https://vectorvrn.ru) 

27 сентябрь 10:56 | : Скандалы

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