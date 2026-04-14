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Волонтеры в Архангельске убрали две стихийные свалки площадью 4 га

Первая в новом сезоне уборка общественного экологического проекта «Чистая Арктика» прошла в Архангельске. Волонтеры из Владимирской и Ульяновской областей, Орла и Ханты-Мансийского автономного округа вместе с жителями города вышли на очистку территории Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения от несанкционированной свалки объемом 20 куб. м. В ООПТ обитает большое количество редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц и более 20 видов растений, занесенных в Красную книгу. Также волонтеры привели в порядок территорию Архангельского лесничества площадью 1 га.

«Ежегодно с арктических территорий региона вывозятся десятки тонн отходов. Среди наших наиболее значимых совместных акций с проектом – уборки на территории Новодвинской крепости, на острове Краснофлотский, в Майском парке Архангельска. В 2024 году эстафету арктических субботников подхватили и участники III Всероссийского форума «Арктика. Лёд тронулся», очистив от отходов площадку строительства будущего кампуса мирового уровня «Арктическая звезда», – отметила министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Анна Шевелева.  

Всего за два дня работ в столице Поморья экодобровольцы расчистили две несанкционированные свалки общей площадью 4 га и собрали 17 тонн отходов. 

«Экологические мероприятия проекта «Чистая Арктика» уже прошли в Республике Карелия, Мурманской области и Республике Коми. Сегодня мы наводим чистоту в Архангельской области, в планах – Чукотский автономный округ и все остальные регионы страны, входящие в арктическую зону», – говорит административный директор проекта Дмитрий Федосеев.

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года. В поле зрения волонтеров – наследие, которое осталось от СССР. Вывоз отходов – это сложная технологическая работа с учетом природных особенностей арктического региона. По итогам всех сезонов добровольцы собрали 22 045 тонн отходов и очистили 1101 га территории. За это время участниками проекта стали 9923 волонтера. Генеральным партнером проекта является госкорпорация «Росатом», генеральным информационным партнером – агентство ТАСС. 

Одно непонятно – почему убирают мусор волонтеры, а деньги получает «ЭкоИнтегратор».

16 июнь 18:05 | : Скандалы

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