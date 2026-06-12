Осужденный из Архангельской области снова среди лучших

Теперь он в числе лучших шахматистов в своем «корпоративном сообществе».

Сегодня, в Международный день шахмат, в режиме видео-конференц-связи состоялся VIII Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. В нем принял участие осужденный исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск).

Традиционные соревнования проводились в три этапа. Сначала сильнейших игроков определяли на уровне исправительных учреждений, после чего победители встретились во втором, региональном туре, который проходил дистанционно с помощью специализированной интерактивной программы. Лучшим игроком в подразделениях УФСИН Поморья уже несколько лет подряд становится осужденный ИК-1 Андрей М. Именно он получил почетное право сразиться на виртуальных полях с сильнейшими шахматистами со всей страны.

Всероссийский финал, организованный ФСИН России совместно с Федерацией шахмат России, собрал на одной интернет-платформе 84 лучших игрока, прошедших строгий отбор в своих регионах. На протяжении нескольких часов за шахматными досками шла напряженная и бескомпромиссная борьба. Турнир проводился по швейцарской системе в шесть туров с контролем времени - по 10 минут на партию каждому игроку.

Представитель Архангельской области продемонстрировал высокий уровень мастерства, выдержку и отличную тактическую подготовку. В ходе турнира осужденный Андрей М. одержал четыре уверенные победы, одну партию сыграл вничью и лишь в одной уступил сопернику. С этим достойным результатом он занял высокую девятую строчку в итоговой турнирной таблице чемпионата России. По словам самого осужденного, участие в финале стало для него отличной возможностью проверить свои силы и получить неоценимый игровой опыт.

Шахматами он увлекается с самого детства. Находясь в учреждении, продолжает регулярно повышать свое мастерство: изучает специализированную литературу, анализирует партии известных гроссмейстеров и читает книги по различным игровым стратегиям. Осужденный не планирует останавливаться на достигнутом. Уже в ближайшие дни шахматист приступит к подготовке к международному шахматному турниру среди содержащихся в пенитенциарных учреждениях государств - участников СНГ. Благодаря ежегодным высоким результатам на всероссийском уровне Андрей вошел в состав сборной России среди осужденных, куда были отобраны всего четыре лучших игрока страны, представляющие Архангельскую, Тверскую, Новосибирскую и Самарскую области.

Масштабное событие пройдет 4 августа под эгидой Федерации шахмат России на одной из ведущих интернет-платформ. Осужденный ИК-1 примет в нем участие и поборется за победу на международной арене.