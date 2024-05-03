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В колониях Архангельской области появляются свои Алехины и Капабланки

Осуждённые подразделений УФСИН России по Архангельской области начали борьбу за право представлять регион на VI Всероссийском чемпионате по шахматам среди содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Финал традиционного состязания, посвященного международному Дню шахмат, пройдет 19 июля. Чемпионат проводится в три этапа. Сначала лучших шахматистов определили в колониях. Сейчас дистанционным способом проводится второй тур шахматного турнира среди победителей исправительных учреждений. Для этого используется интерактивная шахматная программа. Турнир организован по действующим правилам Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Осужденный, показавший лучший результат, представит УФСИН России по Архангельской области на всероссийском уровне. Чемпионат пройдет онлайн на платформе федерации шахмат России.

17 июнь 12:03 | : Будни

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